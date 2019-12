Kinder besuchen Senioren im Pflegeheim

Ein Teilbereich des pädagogischen Konzepts im Familienzentrum Kinderhaus Sonnenschein in Scheer ist das Mehrgenerationen-Projekt. Das bedeutet, dass die Kinder und Eltern in regelmäßigen Abständen die Bewohner des Pflegeheims St. Wunibald besuchen.

Oft haben Senioren keinen oder wenig Kontakt zur jungen Generation und umgekehrt. Für Kinder ist der Umgang mit den älteren Menschen eine Chance. Sie lernen von ihnen und profitieren von ihrem Alter. Ebenso ist es eine Bereicherung das „Anders-Sein“ kennenzulernen, eventuelle Ängste abzubauen und Beziehung aufzubauen. Es besteht die Möglichkeit, auch die Eltern miteinzubeziehen. In der Vorweihnachtszeit machten sich die mittleren und großen Kinder samt Erzieherinnen und Eltern auf den Weg ins Pflegeheim St. Wunibald. Es war allen ein Anliegen, gemeinsam mit den älteren Menschen in vorweihnachtlicher Stimmung zu singen und zu tanzen. Die Bewohner des Pflegeheims klatschten und sangen kräftig mit. Voller Freude ließen sie sich durch die fröhlichen Kinder in die Weihnachtszeit einstimmen. Von den Mitarbeiterinnen des Pflegeheims wurden die Kinder mit Plätzchen und in gewohnter Manier mit gelbem Sprudel verwöhnt. Der nächste Besuch ist schon in der Fastnachtszeit geplant.