Katholische junge Gemeinde wählt neuen VorstandKatholische junge Gemeinde wählt neuen Vorstand

Die katholische junge Gemeinde Scheer mit Heudorf und Blochingen hat ihre erste Mitgliederversammlung abgehalten. Die KjG-Gruppe hatte sich Anfang des vergangenen Jahres als Fortführung eines offenen Angebots für Kinder im Anschluss an die Kommunion gegründet und mittlerweile 18 Mitglieder. Die Gruppenleiter werden seit Oktober 2020 von den Firmlingen Pia Zirn und Jule Konrad unterstützt, die im Rahmen ihres Firmprojekts verschiedene Aktivitäten und Gruppenstunden als Gruppenleiterinnen in der KjG mitgestalten.

Die Mitgliederversammlung fand online statt. Für die Mitglieder zwischen neun und dreizehn Jahren war das aber kein Problem, bereits im vergangenen Jahr hatte die Gruppe aufgrund der anhaltenden Pandemie auf Online-Gruppenstunden umgestellt. Die KjG Scheer mit Heudorf und Blochingen ist Teil des Dachverbands katholische junge Gemeinde und bietet Gruppenstunden für Kinder aller Glaubensrichtungen ab der dritten Klasse an. Die monatlichen Gruppenstunden orientieren sich an den vier Säulen der KjG: Demokratie, Zusammenhalt, Mitbestimmung und Spiritualität. Dabei stehen aber immer auch Spiel und Spaß im Vordergrund.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde das bestehende Vorstandsgremium für ein weiteres Jahr im Amt bestätigt: Die weltliche Pfarrleitung übernehmen Luca Konrad, Ralf Pusch und Nadine Pusch, Kassierer ist Florin Heinzelmann. Die geistliche Pfarrleitung besteht aus Pfarrer Pontian Wasswa und Gemeindereferentin Claudia Roeder. Kassenprüferin bleibt Tamara Heinzelmann. Die Wahlleitung übernahm Pia Zirn.

Luca Konrad berichtete im Jahresrückblick der Pfarrleitung von verschiedenen Jahreshöhepunkten wie dem von den KjG-Kindern mitgestalteten Lichtergottesdienst in der St. Nikolaus Kirche in Scheer im November. Im Rückblick der Gruppenleiter blickte Nadine Pusch auf einige Gruppenstunden in Präsenz, wie das Kürbisse Schnitzen im Oktober, aber auch auf viele aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallene Gruppenstunden, die nur zum Teil durch Online-Gruppenstunden ersetzt wurden. Für das neue Jahr 2021 sind vorerst ebenfalls ausschließlich virtuelle Gruppenstunden geplant.

Die nächste Gruppenstunde der KjG Scheer mit Heudorf und Blochingen findet am Freitag, 19. Februar, auf der Online-Plattform Big Blue Button statt.