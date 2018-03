Karpatschen-Schnellen ist wie Fahrradfahren

Wenn Kinder am Kondebrunnen ihre Hände nach Würsten ausstrecken, die Rußler die Wangen der Frauen schwarz färben und der Verkehr einmal nicht durch die Ortsdurchfahrt rollt, dann ist Rosenmontag in Scheer. Das traditionelle Bräuteln hat auch in diesem Jahr wieder viele Zuschauer in die Stadt gelockt.

Hanswurst, der – wie die Gäste später in der Stadthalle erfahren werden – von Jonas Schmid verkörpert wird, bittet die Zuschauer, zurückzubleiben. Die Karpatschen-Schneller brauchen Platz. „Schnellen ist wie Fahrradfahren“, sagt Zunftmeister Uwe Lang. „Wenn man das einmal richtig drauf hat, verlernt man das nicht mehr.“ Er selbst habe das Schnellen zwar ausprobiert, es aber mangels Talent wieder gelassen. Anders Bürgermeister Fischer, der beim OHA-Treffen vor zwei Wochen demonstrativ im Schneller-Häs aufgetreten ist. „Die Kunst ist es, im Dreivierteltakt zu schnellen und nicht einfach so wild drauf los“, sagt er. Seine aktive Zeit ist zwar schon vorbei, aber „das ist wie Fahrradfahren“, verrät er, ohne zu wissen, dass Zunftmeister Lang der „Schwäbischen Zeitung“ kurz zuvor dasselbe erzählte.

Angeführt von den Musikern der Stadtkapelle Scheer zieht die Hochzeitsgesellschaft mit Handwerksgesellen, Zunftrat und vielen Schaulustigen zur Stadthalle hinauf. „Wenn wir nach der Donaubrücke einmal links abbiegen können, falle ich vor Dankbarkeit auf die Knie“, sagt Bürgermeister Fischer und hat dabei neue Veranstaltungsräume auf dem Götzareal im Kopf.

Wie immer verliert der Bräutigam übrigens das Wettrennen von der Brücke bis zur Straßenecke gegen die Rußler. „Das ist unschaffbar, der eine rennt vor und die anderen springen dem Mann vor den Füßen herum“, sagt Fischer. In der Stadthalle sind schnell alle Plätze belegt. Während Uwe Lang und der stellvertretende Vorsitzende Thomas Eisele dem SWR noch ein Radio-Interview geben, werden vorne an der Bühne die Masken abgenommen. Der Bräutigam ist Christian Baumgart, seine holde Braut Johannes Pröbstle. Unter den Kappen der Rußler verbergen sich Lorenz Pröbstle, Stefan Zimmerer, Florian Gerhard und Markus Knigger. Obergeselle Andreas Lang und Stift Julian Reck vervollständigen die Gruppe.

„Dieses Jahr gibt es in Scheer besonders viel Fasnet“, sagt Thomas Eisele. „Aber der Montag ist immer etwas ganz besonderes, er gehört einfach den Bräutlern.“