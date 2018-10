Künstlerkollektiv führt Ost und West zusammen

Musik, Lyrik und Tanz treffen in einem einzigartigen deutsch-georgischen Projekt aufeinander. Drei Künstler haben sich mit der Frage nach Heimat, Migration und Transformation beschäftigt und eine experimentelle Bestandsaufnahme gemacht. Das Ergebnis wird am Samstag, 10. November, unter dem Titel „Hinter den Grenzen“ als Tanz-Konzert in der Stadthalle in Scheer uraufgeführt. Das Publikum soll dabei auf eine literarisch-musikalisch-choreografische Reise mitgenommen werden, die Ost und West zusammenführt.

Die Idee zu diesem Projekt stammt von der in Georgien aufgewachsenen Musikerin und Komponistin Russudan Meipariani, die seit 18 Jahren in Stuttgart lebt. Sie stellte sich Fragen wie „Was bringe ich als Mensch und Musikerin aus meinem georgischen Leben nach Deutschland mit und was hat Deutschland als geografischer, kultureller und mentaler Ort in mir und meiner Musik bewirkt?“ Unterstützt wird sie bei der Beantwortung von zwei anderen Mitgliedern der georgischen Wende-Generation: vom Lyriker Rati Amaglobeli und der Tänzerin und Choreografin Mariam Aleksidze. Im Gegensatz zu Meipariani haben die beiden sich nach dem Zerfall der Sowjetunion für andere Lebenswege entschieden. Während Meipariani ihr Land verlassen hat, ist Aleksidze nach langen Jahren im Ausland in ihr Heimatland zurückgekehrt. Amaglobeli hat es nie verlassen.

Tradition trifft Moderne

Ausgehend von den Gedichten von Amaglobeli hat Russudan Meipariani Musik geschaffen, in der Elemente archaischer, georgischer Klangtradiionen auf neue Musik treffen. Die Tänzer des von Aleksidzes Vater gegründeten und von ihr weitergeführten Tblissi Contemporary Ballet aus Tiflis werden die Musik nach einer Choreografie interpretieren, die alte Tanztraditionen ins Moderne übersetzt. So soll eine Brücke zwischen gestern und heute, östlicher und westlicher Kultur geschlagen werden.

Dass die Weltpremiere ausgerechnet in Scheer stattfindet, hängt mit Meiparianis Verbindungen zum Faust-Tonstudio zusammen. „Der Kontakt ist schon vor langer Zeit über das Klangbadfestival entstanden, wie sonst“, sagt Hans-Joachim Irmler, Musiker und Inhaber des Fauststudios. In den entsprechenden Kreisen wisse man einfach, dass in Scheer experimentelle und außergewöhnliche Musik geschätzt würde. So seien über die Jahre viele Projekte entstanden. Eben auch mit Meipariani. „Ihre Musik ist schwer zu beschreiben, die muss man gehört haben“, sagt Irmler. Beim Konzert in der Stadthalle in Scheer seien Musikerinnen mit Geige und Cello dabei, Meipariani selbst sitze am Klavier. „Die Ballett-Gruppe mit sechs Tänzerinnen und einem Tänzer ist in ihrer Heimat für ihren modernen und progressiven Stil bekannt“, sagt er.

Kultur des Landes kennenlernen

Trotzdem sei es natürlich ein Wagnis, mit dieser Veranstaltung gleich in die Stadthalle zu gehen. „Aber für Tanz ist es im Tonstudio definitiv zu klein“, sagt Irmler. Er hofft, dass die Menschen in der Region durch die Tatsache, dass Georgien als Gastland der diesjährigen Frankfurter Buchmesse ins Licht der Öffentlichkeit gerückt ist, Lust haben, Musiker und Tänzer aus diesem Land zu sehen. „Es ist spannend, diese fremde Kultur und ihre Eigenarten kennenzulernen“, sagt Irmler. „Die Sprache zum Beispiel hat ein eigenes Alphabet und die traditionelle Musik ist weltweit einzigartig.“ Er selbst freue sich schon sehr auf das Musikexperiment und die Tänzer.

Wie bei Veranstaltungen, bei denen das Fauststudio mitmischt, üblich, werden wohl viele externe Besucher nach Scheer kommen. „Aber es wäre toll, wenn auch viele Einheimische dabei sind. Es lohnt sich“, sagt Irmler. Die Mitglieder der Stadtkapelle Scheer übernehmen die Bewirtung.