Jugendweihnachtsfeier des SV Heudorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der SV Heudorf veranstaltete wieder seine traditionelle Jugendweihnachtsfeier nach zwei Coronajahren, in denen diese ausgefallen war. Die Eltern-Kind-Gruppe zeigte uns einen „kleinen Schneemännertanz“ in ihren schönen weißen Schneemannsgewändern. Danach führte die Turnzwergegruppe einen „Weihnachtsmanntanz“ vor. Die Youngskids-Gruppe zeigte uns „die quirligen Elfen“ in schönen grünen Gewändern. Zum Schluss führten uns die Fitkids- und Powerkidsgruppe verschiedene turnerische Übungen vor. Es war ein gelungener Sonntagnachmittag und alle Gäste waren begeistert und spendeten viel Applaus. Foto: Ralf Quickenstedt