Jugendliche befassen sich mit Themen der Stadt

Acht Jugendliche haben am Sonntag an einem Jugendhearing in der Stadthalle in Scheer teilgenommen. Nach einer kurzen Begrüßung durch Bürgermeister Lothar Fischer hatten die Jugendlichen im Alter von zwölf bis 15 Jahren die Möglichkeit, angeleitet von Roland Schönbucher von der Kinder- und Jugendagentur ju-max des Landkreises Sigmaringen, positive und negative Aspekte zur Stadt Scheer zu sammeln. Darauf aufbauend wurden Ideen, Verbesserungsvorschläge und Wünsche für die Zukunft entwickelt.

Mehrere Anliegen der Teilnehmer konnten in Arbeitsgruppen konkretisiert werden: Das Einrichten einer Kletterwand, die Erweiterung des bestehenden Sportangebotes in Scheer um die Sportarten Hockey und Freerunning sowie im Rahmen einer dritten Arbeitsgruppe das Einrichten eines Spielplatzes, das Wiederbeleben des Jahrmarkts am Maifest und der Einsatz für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Stadtentwicklung.

Die Jugendlichen werden sich in den Arbeitsgruppen in den kommenden Monaten mit den Themen auseinandersetzen. Betreut werden sie dabei von Luca Konrad, Ralf Pusch und Nadine Pusch, die sie in organisatorischen Fragestellungen unterstützen und Kontakt zu passenden Ansprechpartnern herstellen. Alle drei haben bereits beim ersten Jugendbeteiligungsprozess 2016 mitgemacht und mittlerweile die Jugendleiterausbildung erworben.

Jugendliche, die zum Jugendhearing nicht kommen konnten, sind herzlich eingeladen sich jederzeit einzubringen und mitzumachen. Auch neue Anregungen werden gerne aufgenommen.