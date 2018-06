Jürgen Wild verabschiedet sich leise

Auf dem Papier ist heute der letzte Arbeitstag von Bürgermeister Jürgen Wild. Nach zwei Amtsperioden und 16 Jahren in Scheer ist er kein drittes Mal mehr zur Wahl angetreten. Am Mittwoch, 4. Mai, wird sein Nachfolger Lothar Fischer ins Amt eingesetzt. Eine Abschiedsfeier wird es für Wild auf seinen eigenen ausdrücklichen Wunsch hin nicht geben.

Eigentlich ist Jürgen Wild nämlich schon seit Anfang des Monats weg. Er hat Urlaub genommen, der nach dem Ende seiner Amtszeit direkt in den Ruhestand übergeht. So erfahren es Bürger, die im Rathaus anrufen oder ihm eine Mail schicken. „Eine Abschiedsveranstaltung mit Reden und Rückblicken, das ist einfach nichts für mich“, sagt er. „Leise“ wolle er gehen, schreibt er in einer letzten Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Scheer, in der er sich auch offiziell von den Bürgern, Mitarbeitern im Rathaus, den Vereinen, Gemeinderäten und Behörden- und Kirchenvertretern verabschiedet.

„Es ist ja nicht so, dass ich niemandem persönlich auf Wiedersehen sage“, betont er. Im Gegenteil: Er habe in den drei Wochen, die er jetzt schon frei habe, viele Unternehmer und Privatleute getroffen, um sich zu verabschieden. „So ist mir das lieber“, sagt er. Dass Unstimmigkeiten am Ende seiner Zeit in Scheer noch in den Vordergrund rücken, möchte er nicht. „Die Jahre in Scheer waren spannend und manchmal auch anstrengend“, sagt er. „Insgesamt haben wir aber einiges erreicht.“

Am 19. März 2000 haben die Bürger aus Scheer und Heudorf Jürgen Wild mit 68,27 Prozent der abgegebenen Stimmen zum Bürgermeister gewählt. Gegenkandidat Christoph Auer, der heute Mitglied im Gemeinderat ist, musste sich mit 31,52 Prozent zufriedengeben. „Die Mehrheit der Wähler wollte wohl die Distanz zum Vereinsamt und dem gewohnten und üblichen Verwaltungsmann an die Rathausspitze“, analysierte SZ-Redakteur Rudi Multer damals.

Viele Themen noch in Arbeit

Acht Jahre später forderte den Amtsinhaber niemand heraus. Dementsprechend schlecht fiel die Wahlbeteiligung aus. Es schritten weniger als halb so viele Wähler wie im Jahr 2000 zur Urne. Die Themen, die Jürgen Wild damals als wichtige Zukunftsthemen nannte, treiben die Stadt Scheer auch heute noch um: die Sicherung der Grundversorgung und der ärztlichen Versorgung, die Umnutzung des Alten- und Pflegeheims sowie die Gestaltung des Götz-Areals. Die Kommune hatte damals das Götz-Areal erworben und Gebäude abgerissen. Für die Neugestaltung hatte es zunächst Ideen für ein Kultur- und Bürgerzentrum gegeben. Vor einigen Jahren kam dann die Idee auf, auf dem Gelände eine neue Stadthalle zu bauen. Wild hätte es gefallen, dort auch das Rathaus und den Bauhof unterzubringen. Der Gemeinderat sprach sich mehrheitlich für eine Sanierung der alten Halle aus. Ein Beschluss, der erst kürzlich wieder aufgehoben wurde. Was auf dem Areal entsteht, wird Wild nicht mehr aktiv mitgestalten können.

Trotzdem sei in den 16 Jahren viel in der Stadt gemacht worden, so Wild heute. Insgesamt habe die Stadt unter seiner Führung fast fünf Millionen Euro investiert. An Zuschüssen kamen weitere 3,2 Millionen Euro hinzu. Zu den Maßnahmen gehörten die Instandhaltung von Kindergärten, Schule, Straßensanierungen, Teile der Stadtsanierung, das Baugebiet Siechensteigle, Ausstattung für Feuerwehr und Bauhof sowie teure Sanierungsarbeiten wie die historische Stadtmauer.

„Ein wichtiges Ziel haben wir auch erreicht, als das schnelle Internet für Scheer und Heudorf freigeschaltet wurde“, so Wild. „Zu günstigen Konditionen gibt es 50000 Bit pro Sekunde.“

Dass er sich ab der kommenden Woche im Ruhestand befindet, hat Jürgen Wild noch nicht richtig realisiert. „Es ist schon ein eigenartiges Gefühl, plötzlich keine Verpflichtungen mehr zu haben“, sagt er. „Ich werde künftig durch Scheer laufen und mir immer wieder sagen müssen: Dafür bist du nicht mehr verantwortlich. Ganz ohne Beschäftigung werde er es wohl nicht lange aushalten, prophezeit er. Vielleicht will er im Bereich Immobilien oder Touristik tätig werden. „Aber schon hier in der Region. Mit etwas Abstand zu Scheer, aber so, dass ich zu dem einen oder anderen Fest vorbeikommen kann“, sagt er. 16 Jahre gingen ja schließlich auch privat nicht spurlos an einem vorbei. „Ich habe Freunde und Bekannte gefunden, die ich nicht missen will“, sagt er.