„In egoistischen Zeiten mitmenschlich sein“

Zum Maifest haben sich am Sonntag wieder die Christen in der Kirche St. Nikolaus in Scheer versammelt und haben ihren Glauben gefeiert. Die Schutzpatrone der Stadt – die heiligen Geschwister Wunibald, Willibald und Walburga – wurden im Gottesdienst und in der anschließenden Prozession verehrt. Der Benediktiner Notker Wolf OSB, ehemaliger Abt von Sankt Ottilien und langjähriger Abtprimas aller Benediktiner der Welt, war mit dem ehemaligen Dompfarrer des Freiburger Münsters Wolfgang Gaber nach Scheer gekommen. In seiner Predigt motivierte er die Christen, in ihrem Alltag die kleinen Zeichen des Glaubens zu setzen, um die Gesellschaft wieder menschlicher zu machen.

Der Gottesdienst wurde sehr feierlich gestaltet. Die Priester in goldenen Gewändern zogen mit den vielen Ministranten ein. Der Kirchenchor sang sehr großem Engagement den Gottesdienst unter der Leitung von Hans-Peter Hirthammer. Eugen Pröbstle, zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderats, freute sich, so hohen Besuch und so viele Besucher begrüßen zu können. „In einem Land, in dem nur noch 55 Prozent der Bevölkerung angibt, gläubig zu sein, lassen wir uns von den drei Geschwister Wunibald, Willibald und Walburga begeistern: Sie verzichteten auf ihre Adelstitel und Besitz, weil sie vom Christentum begeistert waren“, sagte Pröbstle.

In seiner Predigt ging Abt Notker Wolf der Frage nach, was die drei heiligen Geschwister, die in den Jahren 700, 701, 710 geboren sind, der heutigen Gesellschaft noch zu sagen haben. Es sei spannend, wie sie ihrem Leben Sinn gegeben haben. Im Jahr 720 sind Wunibald und Willibald mit ihrem Vater nach Rom gepilgert. Willibald blieb , um sich ausbilden zu lassen. Wunibald zog weiter nach Jerusalem, lebte drei Jahre als Einsiedler, dann zehn Jahre in Monte Casino, dem zerstörten Kloster Sankt Benedikts, und half, es wiederaufzubauen. Dann kehrte er nach Rom zurück. Der Papst sandte ihn mit seinem Bruder Willibald nach Germania zur Verbreitung des Christentums. Der eine wurde Bischof, der andere Abt und ihre Schwester Äbtissin. Als der Abt starb, wurde Walburga Äbtissin beider Klöster und stand so einem Männer- und Frauenkloster vor. „Das wäre kirchenrechtlich heute gar nicht mehr möglich. Damals war eine Zeit der Gestaltungsfreiheit“, stellte Notker Wolf fest.

Glauben in den Alltag integrieren

„Wir leben in einer Zeit von Egoismen, von Gottesferne. Was uns abgeht, ist die Selbsthingabe, das über uns Hinaussteigen. Das ist der Weg zur Menschlichkeit“, sagte er. Er ermunterte die Christen, in ihrem Alltag Zeugnis für den Glauben abzulegen, so wie es die drei Missionare Wunibald, Willibald und Walburga getan haben. „Wir meinen immer noch, ein christliches Abendland zu sein“, sagte Notker Wolf, doch gebe es keinen Respekt mehr vor Gott, der Glaube werde verspottet. Er rief die Christen auf, in ihrem Alltag ein mitmenschliches Gefühl zu entfalten, damit das Zusammenleben wieder besser werde. Dazu brauche es die Kirche und die Priester nicht. Am Ende des Gottesdienstes spielte Abt Notker Wolf mit Hirthammer ein Flötenstück und bekam viel Applaus.

Anschließend ging die Prozession mit den Büsten und Reliquien der drei Heiligen in die Altstadt hinunter: Stadtkapelle, Ministranten, Fahnenträger, Reliquienträger, Feuerwehr, Kirchenrat, Gemeinderat und Christen drückten den drei Schutzpatronen ihre Verbundenheit aus.