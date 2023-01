In Scheer tut sich was: Ein Blick zurück auf das Jahr 2022

Der Penny-Markt ist endlich fertig, ein Hofladen öffnet und das ehemalige Pflegeheim wird zur Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine. Doch das ist noch lange nicht alles. So war das Jahr 2022 in Scheer.

Rekruten legen Eid ab

130 Rekruten legen in Scheer ihr Gelöbnis ab. (Foto: Jennifer Kuhlmann)

130 junge Frauen und Männer legen im April im Hofgarten in Scheer ihr feierliches Gelöbnis ab. Sie gehören zur 6. Batterie des Artilleriebataillons 295, das in der Albkaserne in Stetten am kalten Markt stationiert und über eine Patenschaft mit der Stadt Scheer verbunden ist, und haben gerade ihre Grundausbildung begonnen.

Ihr Eid, „der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen“, hat in Zeiten des russischen Kriegs gegen die Ukraine sowohl für die Rekruten als auch für die anwesenden Angehörigen und Gäste besonderes Gewicht. „Ein Krieg ist direkt vor unserer Tür ausgebrochen und führt uns vor Augen, wie sich ein solcher Konflikt auf unser aller Leben auswirkt“, sagte Oberstleutnant Kevin Freudenberger.

Letzter Gruß der Angler

Roland Kuchelmeister (hinten, im blauen Hemd), der langjährige Vorsitzende der Anglergemeinschaft Scheer-Heudorf, teilt das Vermögen des Vereins auf. (Foto: Jennifer Kuhlmann)

Die Anglergemeinschaft Scheer und Heudorf hat sich aufgelöst. Für die notwendigen Ämter im Vereinsvorstand hatten sich nach mehr als 30 Jahren gemeinsamer Aktivitäten keine Freiwilligen mehr gefunden, auch an Nachwuchs hatte es gemangelt.

Ein eigenes Gewässer hatte der Verein nie besessen. Auch, wenn es ein Jahr dauern wird, bis der Verein komplett liquidiert ist und aus dem Vereinsregister in Ulm gelöscht wird, hat das Finanzamt den Löwenanteil der Vereinskasse freigegeben. Die 14 Mitglieder haben beschlossen, ihn vollständig zu spenden. Über jeweils 2300 Euro dürfen sich die Helfer vor Ort, das Kinderhaus Sonnenschein und der Kindergarten in Heudorf freuen. Die symbolischen Schecks überreicht der langjährige Vorsitzende Roland Kuchelmeister.

Volksbank schließt ihre Filiale

Die Volksbank-Filiale in Scheer schließt, es werden Wohnungen eingebaut. (Foto: Jennifer Kuhlmann)

Die Volksbank hat ihre Filiale in Scheer Ende März geschlossen. Die Entscheidung war bereits ein halbes Jahr zuvor gefallen. Dass der Geldautomat an diesem Standort noch bis zum Jahresende bleibt, obwohl es im vergangenen Jahr hieß, die Transaktionen am Automaten seien für einen Erhalt viel zu gering, erklärt Edwin Bentele, Prokurist und Vorstandsreferent der Volksbank Bad Saulgau so: „Der Automat ist so alt, dass wir ihn an einer anderen Stelle nicht mehr einsetzen würden“, sagt er.

„Wir bekämen da gar keine Zulassung mehr.“ Weil es möglich war, mit dem neuen Eigentümer des Volksbankgebäudes einen Mietvertrag für die Stellfläche des Geldautomaten abzuschließen, sei beschlossen worden, ihn noch bis Jahresende zu halten.

Hier soll Wohnraum entstehen

Auf diesem Gelände an der Jakobstaler Straße in direkter Nachbarschaft zum Kinderhaus Sonnenschein soll ein Mehrfamilienhaus mit 12 Wohneinheiten gebaut werden. (Foto: Jennifer Kuhlmann)

Stadtverwaltung und Gemeinderat in Scheer scheuen keine Mühen, um weiteren Wohnraum im Stadtgebiet zu schaffen. Ende August ist die Satzung für den geänderten Bebauungsplan „Hofgarten“ beschlossen worden. Dies ermöglicht es einem Investor, auf dem Gelände direkt neben dem Familienzentrum Kinderhaus Sonnenschein ein Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohneinheiten zu bauen.

Auf dem Platz hatte ein landwirtschaftliches Anwesen gestanden, das im 2019 abgebrannt war. Um die zwölf Wohnungen in unterschiedlichen Größen realisieren zu können, wird das Gebäude vergleichsweise wuchtig ausfallen und das Grundstück komplett ausnutzen, um auch die notwendigen Parkplätze ausweisen zu können. Ziel ist es, zentral gelegene Mietwohnungen zu schaffen.

Pflegeheim wird zur Unterkunft

Hier soll ein Gemeinschaftsraum entstehen, in dem die Bewohnerinnen und ihre Kinder Zeit verbringen können, beispielsweise, um gemeinsam zu essen. (Foto: Anne Laaß)

Seit Anfang September wohnen rund 20 Frauen, Jugendliche und Kinder, die aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind, in den Räumen des ehemaligen Pflegeheims in der Ortsmitte von Scheer. Bereits im März waren sich Verwaltung und Gemeinderat einig, das seit elf Jahren leerstehende und ungenutzte Gebäude für die Unterbringung von Flüchtlingen zu ertüchtigen.

Gemeinsam mit ehrenamtlichen Helfern und unterstützt von regionalen Sponsoren wurden Gemeinschaftsküchen, Waschräume und Zimmer eingerichtet sowie eine Fluchttreppe angebracht. Kurz vor dem Einzug mussten noch Legionellenfilter in die Duschen eingebaut werden, da Messungen sich knapp an der Grenze befunden hatten. Die Bewohner mieten die Räume im Sinne der Anschlussunterbringung.

Hofladen bietet Bio-Produkte an

Familie Pröbstle eröffnet in der Ortmitte von Scheer einen Hofladen. (Foto: Jennifer Kuhlmann)

Scheer hat nicht nur einen Penny-Markt bekommen, sondern auch einen Hofladen, in dem es ausschließlich Bio-Produkte aus der Region gibt. Gebaut und eröffnet haben ihn Lorenz, Anna und Johannes Pröbstle. Er befindet sich direkt neben dem Familiensitz und der Hofstelle in der Ortsmitte am Hindenburgplatz in Scheer. Automaten gibt es dort nicht, die Familie setzt auf persönlichen Kontakt und einen Verkauf auf Vertrauensbasis, wenn niemand hinter der Theke steht.

Vermarktet werden hier neben den eigenen Produkten (Rindfleisch, Kartoffeln, Getreide, Linsen, Honig und Apfelsaft) auch Produkte von Bio-Landwirten zwischen Alb und Bodensee an. Bis zum Frühjahr wird der Laden mittwochs bis samstags von 9 bis 19 Uhr geöffnet sein. Hier finden auch Workshops statt.

Penny-Markt öffnet nach kurzer Bauphase

Nach jahrelanger Planung ist er fertig: der Penny-Markt für Scheer. (Foto: Jennifer Kuhlmann)

Ende November öffnet der neue Penny-Markt in Scheer die Türen für seine Kunden. Trotz Lieferengpässen, Preissteigerungen und Handwerkermangel ist der Bau in der vorgesehen Zeit vonstattengegangen. Erleichtert sind darüber nicht nur Investor, Architekt und und die beteiligten Unternehmen. Auch Bürgermeister Lothar Fischer und die Stadträte sind froh, dass das Thema Verbrauchermarkt nach vielen Jahren der Planung und Diskussion um Standort, Parkplätze, Auslieferungszeiten und Wegfall des Gartens vom Tisch und der Markt realisiert ist.

Sogar die Kosten für die Abbiegespur, die für Linksabbieger die aus Mengen kommen, hat die Stadt am Ende übernommen. Der Bauherr hat in den Standort 3,3 Millionen Euro investiert. Der Penny-Markt in Scheer entspricht dem neuen Marktkonzept, zu dem neben der Holzfassade auch Verkaufsinseln, breitere Gänge und eine offene Decke mit Blick auf die Technik gehört. Als einer der ersten Märkte erhält er den Goldstatus nach den DGNB-Zertifizierungskriterien für nachhaltiges Bauen. Elf Mitarbeiter sind im Markt angestellt. Noch nicht vermietet ist eine weitere Ladenfläche mit rund 90 Quadratmetern, für die sich viele Einwohner eine Apotheke wünschen.

Bauarbeiten in Heudorf

Im Dezember wird noch der Fahrbahnbelag aufgebracht. (Foto: Jennifer Kuhlmann)

Die Arbeiten für die Straßensanierung und den neuen Gehweg in der Ortsdurchfahrt von Scheer-Heudorf beginnen nach Ostern. Der Bereich wird für den überörtlichen Verkehr gesperrt und umgeleitet. Die Firmen Beller und Schick übernehmen die Tiefbau- und Wasserleitungsarbeiten.

Dank eines wöchentlichen Termins mit den Firmen, zu dem auch Anwohner dazu kommen können, verlaufen die Arbeiten ohne größere Probleme - auch wenn sie sich verzögern. Vor dem Wintereinbruch im Dezember kann aber noch der Fahrbahnbelag aufgebracht werden.