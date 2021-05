Im Haus St. Wunibald wird jetzt mehr gespielt

Mitarbeiter und Bewohner des Pflegeheims St. Wunibald in Scheer haben sich über ein Spiele-Paket, das sie von einer Angehörigen geschenkt bekommen haben, sehr gefreut. „Frau Kugler arbeitet bei Ravensburger und hat dort an einem Mitarbeiter-Gewinnspiel teilgenommen“, erzählt Meryem Gottschalk-Dikbas, die Leiterin des Hauses St. Wunibald. Das Gewinnspiel habe sich an Mitarbeiter gerichtet, die einen Angehörigen in einer sozialen Einrichtung haben. „Frau Kugler hat gewonnen und uns ein Paket mit vielen verschiedenen Spielen gebracht, über das wir uns sehr gefreut haben.“ Für jeden Bewohner sei da etwas dabei.