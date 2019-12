„Ich habe ohne groß zu überlegen eingegriffen“

Von Deutsche Presse-Agentur

Bei einem missglückten Überholvorgang ist ein Traktor bei Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) in zwei Teile gerissen worden - zwei Personen wurden schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag wollte der 54-jährige Fahrer des Traktors links in einen Waldweg abbiegen, als der Autofahrer hinter ihm sich dazu entschloss die Zugmaschine zu überholen. Beim Ausscheren knallte der 53 Jahre alte Autofahrer demnach am Samstagmittag mit seinem Fahrzeug in den Traktor.