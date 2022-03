Historischer Montag: Bräuteln ohne Brautpaar

Dieser Fastnachstmontag in Scheer dürfte wohl vom Ablauf her in die Geschichte der Bräutelzunft und der Stadt eingehen. Ein bisschen gebräutelt wurde zwar doch noch, allerdings ohne Brautpaar und ohne Hochzeitsfeier in der Stadthalle, die wegen Corona abgesagt worden war.

Dennoch bewies ein Teil der Bräutelzunft um Obergeselle Julian Reck zusammen mit Musikern der Stadtkapelle, wie man in solch harten Zeiten des Fasnetsentzugs doch noch etwas auf die Beine stellen kann. Im Häs unterwegs waren bereits ab morgens um 7 Uhr die Karpatschenschneller und die Rußler. Letztere sammelten wie gewohnt am Fasnetsmontag im ganzen Ort, aber dieses Mal nicht, um die Hochzeitsfeier am Fastnachtsmontag zu bestreiten, sondern für einen guten Zweck, nämlich für die Helfer vor Ort. Um 10 Uhr, dem eigentlichen Beginn des Bräutelns, traf dann auch ein Teil der Stadtkapelle im Fasnetshäs ein, um einige Male den Scheermer Fasnetsmarsch und andere Weisen am Hindenburgplatz um den Kondebrunnen erklingen zu lassen. Dort waren auch einige Zuschauer anwesend. Weder Stadtkapelle noch Bräutelzunft hatten größere Werbung gemacht, um größere Menschenansammlungen zu vermeiden. Am Hindenburgplatz fand auch die Demaskierung der Rußler statt und die Stadtkapelle spielte noch an verschiedenen Plätzen im Ort.