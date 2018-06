Heudorfs Feuerwehrgerätehaus bekommt neue Tore

Zu eng, zu niedrig und nicht mehr zeitgemäß sind die Tore des Heudorfer Feuerwehrgerätehauses: Der Stadtrat hat deshalb dem Erwerb von neuen Sectionaltoren zugestimmt. 2010 hatte die Scheermer Feuerwehr neue Tore bekommen, nun wird in Heudorf nachgezogen.

Bürgermeister Jürgen Wild berichtete in der Sitzung vom Ortstermin. Das Feuerwehrgerätehaus hat zwei Tore: Hinter dem Falttor steht das Fahrzeug TSF-W. Ist das Tor geöffnet, nimmt die Faltung des Tors seitlich so viel Platz in Anspruch, dass die Einfahrt und Ausfahrt mit dem Feuerwehrfahrzeug nur unter erschwerten Bedingungen gewährleistet ist. Auch muss das Tor von Hand geöffnet werden, eine Fernbedienung als Türöffner würde für die Feuerwehrleute bei Einsätzen eine Erleichterung darstellen, so Bürgermeister Wild. Dazu kommt das dieses Falttor kein Schutz gegen Kälte bietet. Es ist so undicht, dass ständig kalte Luft in den geheizten Raum eindringt. Mit einem neuen Tor werden auch die Heizkosten leicht gesenkt, prognostizierte Bürgermeister Wild. Das zweite Tor ist ein Kipptor, dahinter steht der Schlauchwagen. Auch hier sind die Verhältnisse sehr beengt. Erschwerend kommt hinzu, dass dieses Tor sich nur noch von innen öffnen lässt.

Wild zeigte im Gemeinderat die Situation mit anschaulichen Fotografien. In Absprache mit den Heudorfer Feuerwehrleuten schlug Wild vor, die Höhe dieses Tors von 2,20 Meter auf 2,70 Meter zu bringen. Diese Maßnahme ließe sich mit den Mitarbeitern des Bauhofes umsetzen.

Stadtrat Rupert Kaltenbach gab zu bedenken, dass im Zuge dieses Eingriffes die Statik leiden könnte und regte an, einen Fachmann einzubeziehen. Stadtrat Christoph Auer wollte wissen, warum das Feuerwehrgerätehaus beheizt wird, aus seiner Sicht würden vier Grad Celsius ausreichen, weil das Feuerwehrfahrzeug kein Wasser führe und die Garage kein Arbeitsraum sei. Bürgermeister Wild versicherte, die Raumtemperatur bewege sich im einstelligen Bereich, um Geräte und Kleidung auf eine Mindesttemperatur zu halten.

Der Stadtrat stimmte der Anschaffung von zwei Toren für die Angebotssumme von rund 6000 Euro zu, im Haushalt sind 10 000 Euro eingestellt.