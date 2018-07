Heudorf: Jugendliche stellen Flyer mit Ideen zusammen

Aufmerksame Heudorfer haben den neuen Flyer sicher schon entdeckt, der im Gasthaus Bach und im Laden in Heudorf ausliegt. In dem stellt sich der neue Jugendausschuss des Heimatvereins Heudorf mit seinen Ideen für seinen Heimatort vor. Der Ausschuss wurde im Juni gegründet und soll Jugendlichen ein Mitspracherecht in den Belangen des Heimatvereins geben.

Anstoß zur Gründung hat vor allem die Tatsache gegeben, dass der Heimatverein seit mehr als einem Jahr um seinen Fortbestand ringt. Angesichts des im kommenden Jahr anstehenden Heimatfests und des Bruderschaftstreffens waren die Vorstands- und Ausschussmitglieder nicht sicher, genügend Manpower zur Umsetzung zu haben. Vorsitzender Reiner Kuchelmeister und sein kleines Team einigten sich schließlich darauf, die Flucht nach vorn zu wagen. Mit einem Jugendausschuss und neuen Ideen soll im Ort das Interesse am Heimatverein und gemeinsamen Aktionen geweckt werden.

Einige Jugendliche waren dann auch dem Aufruf gefolgt und zur Gründungsversammlung erschienen. Nachdem Reiner Kuchelmeister zunächst die Vorstellungen der Jugendlichen über die Ausschussarbeit abgefragt hatte, wurden diese nach Wichtigkeit sortiert. Unter anderem ging es darum, wie der Ausschuss aufgebaut sein soll, welche Aufgaben er innerhalb des Heimatvereins übernehmen könnte und welche Aktivitäten denkbar wären.

In einem zweiten Schritt stellte Kuchelmeister dem sein Konzept gegenüber. Wichtig bei jeder Aufgabe sei, Verantwortliche auch namentlich zu nennen, so könne sich derjenige mit der Aufgabe besser identifizieren. So schlug er zunächst die Konstellation ähnlich eines Vereinsvorstands vor: Wer lenkt die Diskussionen, wer gibt Anregungen? Wer kümmert sich für die Umsetzung und Organisation? Wer dokumentiert das und berichtet an den Heimatverein? Wer holt Angebote ein, wer stellt Kosten und Bedarfe fest, wer verwaltet Einnahmen? Diese Vorstellung entsprach weitestgehend denen der Jugendlichen. Gemeinsam haben die Jugendlichen dann mit Kuchelmeister Aktivitäten, Angebote und Aktionen zusammengetragen, mit denen die Jugendlichen und weitere Interessierte die Attraktivität des Ortes Heudorf und des Heimatvereins verbessern wollen. Dazu gehören etwa die Organisation von gemeinsamen Ausflügen oder die Übernahme von kleinen Diensten wie Babysitting, Blumengießen oder Rasenmähen. Diese Ideen und mögliche Angebote sollen in einem Flyer zusammengefasst werden.

Zum Abschluss wurde Elena Bischofberger als Vorsitzende des Jugendausschusses gewählt. Ihr Stellvertreter ist Markus Zimmerer. Lea Maichel kümmert sich um Berichte und Protokolle, während Johannes Fuchs die Finanzen im Auge behalten will. Die Unterzeichnung einer Urkunde besiegelte die Gründung des Ausschusses.

Die Jugendlichen haben bereits an einer Monatssitzung des Heimatvereins teilgenommen und den Flyer fertiggestellt, der nun ausliegt. Sie sind nun wahnsinnig auf die Reaktionen aus dem Ort gespannt. Beim Abschlussgrillen des Heimatvereines am 27 .Juli wollen sie ihre geplanten Aktivitäten vorstellen.