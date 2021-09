Heimatverein nimmt Planungen wieder auf

Bei der Hauptversammlung des Heimatvereins ist der Vorsitzende Reiner Kuchelmeister in seinem Amt bestätigt worden. Er bedauerte das Brachliegen des Vereinslebens seit nunmehr eineinhalb Jahren, gab sich aber auch optimistisch, dass Brauchtum und Heimatverein in Heudorf eine Zukunft haben. Wichtig dafür sei aber, dass sich möglichst viele durch ihr Engagement und ihre Kreativität beteiligen. Bei der Planung der nächsten Fasnet oder dem im Jahr 2023 wieder anstehenden Heimatfests, zum Beispiel.

Nachdem eine lange triste Zeit ohne Brauchtumsveranstaltungen hinter ihnen liege, sei es nun an der Zeit, über Möglichkeiten nachzudenken, einige der beliebten Veranstaltungen noch in diesem Jahr wieder aufzunehmen, so Reiner Kuchelmeister. Angepasst an die jeweils geltenden Corona-Regeln soll es einen Martinsritt geben und auch der Nikolaus soll sich - wenn es klappt in einem neuen Gewand - auf den Weg zu den Familien mit Kindern machen. Da die meisten Senioren geimpft seien, geht Kuchelmeister davon aus, dass auch ein Seniorennachmittag stattfinden könne. „Da wäre es schön, wenn seitens Kindergarten und Musikverein die Unterhaltung unserer Gäste übernommen würde“, regte er an. Außerdem werde auch wieder das Christbaumstellen übernommen.

„Was mit der Fasnet 2022 passiert, ist auch noch nicht absehbar“, so Kuchelmeister. „Ich finde aber, dass wir zumindest Teile unserer Hausfasnet durchführen sollten.“ Nach der Fasnet werde man dann mit der Organisation des 2023 stattfindenden Heimatfestes beginnen. Vorschläge und Anregungen würde das Vorstandsteam gern annehmen, gern wolle man das Fest zum 50-jährigen Bestehen anknüpfen und ein paar „Schmankerl“ bieten. „Die Unterstützung der Heudorfer Vereine wäre auch diesmal wichtig, denn einige Ideen hätte ich schon.“

Bei den Wahlen wurde Reiner Kuchelmeister, der das Amt schon seit 1997 innehat, erneut zum Vorsitzenden gewählt. Auch Jürgen Schramm bleibt Schriftführer und Kassenpürfer. Als Beisitzer wurden Thomas Röck, Robert Maichel, Christine Fuchs und Jens Krüger (erstmals), Elena Bischofberger, Lea Maichel, Elias Maichel, Johannes Zimmerer, Markus Zimmerer, Johannes Fuchs und Benedikt Röck gewählt. Ebenfalls vom bisherigen Jugendausschuss Moritz Bischofberger und Lukas Zeug, die künftig auch als Zunfträte fungieren.

Die bisherigen Zunfträte Reiner Kuchelmeister, Arnold Löffler, Guido Bischofberger, Marcus Haller Thomas Röck und Kurt Kuchelmeister wurden in ihren Ämtern bestätigt.