Heimatverein/Narrenzunft Ausflug nach Tübingen

Im Zuge unseres kleinen Vereinsausfluges nach Tübingen, der mit der Spendenübergabe an den Förderverein für krebskranke Kinder begann, hatten wir einen durchaus gelungenen Tag miterlebt. Dank an unseren Zunftmeister Marcus Haller, der diesen Ausflug organisierte.

Nach der Spendenübergabe hatten wir bei strahlend blauem Himmel eine Stocherkahnfahrt. Danach ging es zum Mittagessen in den Neckarmüller. Nach einem Stadtbummel durch die wunderschöne Altstadt Tübingens machten wir uns auf die Fahrt zur Narrenburg in Hettingen. Mit großer Freude nahmen uns der Museumspräsident Klaus Gluitz und der Ringpräsident Anton Blau in der toll hergerichteten Burg auf. Mit welcher Freude die beiden dieses Museum führen, war bei ihrer Führung hautnah spürbar. Die Sonderausstellung der Narrenzünfte der Oberen Donau, aber auch des Alb-Lauchert-Ringes, ist liebevoll aufgebaut. Von vielen unzähligen Exponaten der schwäbisch alemannischen Fasnet bis hin zur Geschichte der Fasnet, selbst aus dem Alpenraum bis nach Venedig, reicht die Vielfalt des Museums.

Es ist wirklich einen Besuch wert, so waren wir uns alle einig. Das anschließende Vesper, das wir dann noch erhielten, war der Hammer. Weiter so und vielen Dank!