Heimatverein Heudorf im Advent

Für den Heimatverein Heudorf ist die Adventszeit eine wichtige Zeit, die mit dem Martinsritt am 11. November eingeläutet wird. Die Mantelteilung wird von Kindern für Kinder gespielt und findet großen Anklang bei Jung und Alt.

Traditionsgemäß wird vom Verein auch der Ortschristbaum geschmückt und der Stern in Betrieb genommen.

Am 5. Dezember schickt der HV den Nikolaus in seinem neuen Gewand los, um die Kinder, die an der Heudorfer Hütte warten, aufzusuchen. Nach einigen Gedichten und Liedern werden die Kinder mit Süßigkeiten und Nüssen beschenkt. Der HV versorgt die Gäste kostenlos mit Keksen, Glühwein und Punsch.

Am dritten Advent organisiert der Verein schon seit über 50 Jahren den Seniorennachmittag nach dem Sonntagsgottesdienst. Die Senioren erwartet ein üppiges Mittagessen. Der Begrüßung und der Ansprache des Vorstandes Reiner Kuchelmeister sowie der Unterhaltung durch den Kindergarten und den Musikverein wurden aufmerksam zugehört. Kaffee und Kuchen rundeten den Tag ab. Der Heimatverein übernahm sämtliche Kosten, alles war frei.

Wir wünschen allen Bürgern aus Heudorf und Scheer und allen, die unseren Verein unterstützen, schöne Feiertage und ein erfolgreiches Jahr 2023.