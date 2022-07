Grundschüler singen für den guten Zweck

Mit einem aufwendig gestalteten Konzert unter Beteiligung aller Schüler der Klassen 1 bis 4 hat die Gräfin-Monika-Schule Scheer eine Benefizveranstaltung für die städtische Ukrainehilfe durchgeführt und dabei die Musikalität von Schülern und Lehrern unter Beweis gestellt.

Wie die Schulleitung mitteilt, stellte der 24. Februar, der Tag des Einmarsches russicher Truppen in der Ukraine, auch für die Kinder der Gräfin-Monika-Schule einen Einschnitt dar. Manche Kinder brachten ihre Sorgen und Ängste vor einem Krieg in Europa sehr offen zum Ausdruck, andere stellten Fragen, wieder andere beschäftigten sich sehr still damit, doch kaum ein Kind war nicht davon bewegt, was sich in unserer Nachbarschaft abspielt. So wurde das Thema „Krieg in der Ukraine“ in Scheer, wie auch in anderen Schulen zum Unterrichtsinhalt.

Schulleiter Alexander Speh erzählte in seiner Begrüßung, dass aus der Beschäftigung mit dem Thema viele Lieder, Gedichte und szenische Darstellungen entstanden. Verbunden mit dem Wunsch, den Kindern wieder einmal einen richtigen Auftritt vor Publikum zu ermöglichen, war die Idee eines Benefizkonzerts geboren. Und auch der Spendenzweck war schnell klar, hatte doch die Stadt Scheer kurz zuvor zum Spenden für die städtische Ukrainehilfe aufgerufen.

Unter Federführung der Musiklehrerin Grace Ciesla entstand ein gut einstündiges, vielfältiges und abwechslungsreiches Programm. Alle Beiträge hatten einen Bezug zum Frieden und zum Wohlfühlen in der Gesellschaft und Gemeinschaft der Menschen. So hieß es musikalisch etwa „Wir sind Kinder einer Erde, die genug für alle hat – doch zu viele haben Hunger und zu wenige sind satt“. Mit „Heal the world, make it a better place“ brachten die Viertklässler einen stimmgewaltigen Aufruf zum guten Umgang der Menschen miteinander auf die Bühne. Kleine Spielszenen, in denen etwa streitende Ritter von Friedenstauben getrennt wurden, zeigten anschaulich den Antrieb der Kinder: Sie wollten hier nicht einfach nur auftreten, weil die Lehrer es gesagt hatten, sondern weil ihnen die Botschaft „Wir wollen Frieden“ ein Herzensanliegen war. Und so endete einer der Beiträge auch mit der plakativen Botschaft „Do it for us children“ (Tut es für uns Kinder), einem Appell an die Mächtigen dieser Welt.

Nach gut einer Stunde endete das Konzert unter Einbeziehung von Lehrerband und Publikum (Schulleiter Speh: „Wir singen so lange, bis Sie alle mitsingen!“) mit dem hebräischen Volkslied „Hevenu Shalom alechem“ und den Dankesworten des Schulleiters an alle, die das Konzert unterstützt haben. Das Publikum spendete langanhaltenden Beifall und nach erster Zählung einen „hohen dreistelligen Betrag“.