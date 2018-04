Grundschüler hüpfen sich fit

So macht Gesundheitserziehung im Unterricht Spaß: Die Schüler der Gräfin-Monika-Schule Scheer haben einen „Rope-Skipping“-Workshop in Kooperation mit der Deutschen Herzstiftung absolviert. „Rope-Skipping“ ist eine sportlich anspruchsvolle, moderne Ausprägung des Seilhüpfens, bei der durch rhythmische Musik und durch das Üben in Gemeinschaft besondere Freude an der Bewegung erreicht werden soll.

Besonders hebt die Stiftung hervor, dass durch die Teamarbeit auch die Integration körperlich oder sozial benachteiligter Kinder gefördert wird. Seilhüpfen gilt als sehr förderlich für die körperliche Fitness und insbesondere für den Herz-Kreislauf-Bereich, weswegen die Deutsche Herzstiftung Workshops dieser Art schon seit einigen Jahren für Schulen anbietet.

Die vierte Klasse der Gräfin-Monika-Schule studierte dabei in rund 90 Minuten eine abwechslungsreiche Vorführung für die anderen Schüler und Eltern ein, die schließlich in der Turnhalle vorgeführt und mit reichlich Applaus bedacht wurde. Einzel-, Partner- und Gruppensprünge wirkten scheinbar mühelos und ließen die großen Anstrengungen, die beim Einüben geleistet werden mussten, schnell vergessen. Anschließend durften sich alle anderen Schüler der Schule noch an den einzelnen Übungen versuchen und hatten viel Freude am freien Springen. Sogar einige Lehrer ließen sich von ihren sportlichen Schülern anstecken und hüpften eifrig mit.

So ging ein außergewöhnlicher, aber sicherlich sehr effektiver Unterrichtsvormittag zu Ende.