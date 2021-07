Gräfin-Monika-Schule gewinnt Spiele

Die Gräfin-Monika-Schule Scheer hat eine komplette Spielwarenausstattung für ein Spielzimmer gewonnen. Die Initiative „Spielen macht Schule“ fördert so das klassische Spielen an Schulen, denn: Spielen macht schlau, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Die Initiative „Spielen macht Schule“ wurde vom Verein Mehr Zeit für Kinder und dem ZNL Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen Ulm ins Leben gerufen. Unterstützt wird die Initiative, die 2020 zum 14. Mal ausgeschrieben wurde, von den Kultusministerien, das geht aus der Mitteilung hervor.

Die Gräfin-Monika-Schule hat sich an dem Aufruf der Initiative beteiligt und ein pädagogisches Konzept eingereicht, in dem sie ihre Ideen und Vorstellungen rund um ein Spielzimmer in ihrer Schule vorstellt. Bereits Ende 2020 konnten zwei große Pakete voller Spiele in Empfang genommen worden. Insgesamt gab es in dieser Ausschreibungsrunde 202 Gewinner aus allen Bundesländern.

Die Einrichtung und Inbetriebnahme des Spielezimmers fiel dann jedoch der immer weiter um sich greifenden Corona-Pandemie und der damit verbundenen langfristigen Schulschließung zum Opfer. Mit der Wiederöffnung im Frühjar und der zunehmenden Lockerung der Maßnahmen konnten nun endlich die ersten Schüler das Spielzimmer in Betrieb nehmen. Zum pädagogischen Einsatz kommen die Spiele als Lernunterstützung im Unterricht, wobei viele der Spiele zu den Themen des Bildungsplans passen und somit spielerisches Lernen ermöglichen. Aber auch Kinder der Nachmittagsbetreuung an der Schule haben die Chance, die Spiele zu nutzen.

Um ein Spielzimmer für ihre Schule zu gewinnen, hatten die Grundschulen bis Juni 2020 Zeit, ihre individuell erarbeitete Bewerbung an den Verein Mehr Zeit für Kinder zu schicken. Die besten Konzepte wurden von einer Jury prämiert und die Einrichtung der Spielzimmer erfolgte im Anschluss. Die Spielwaren werden von den Mitgliedsunternehmen des Deutschen Verbands der Spielwarenindustrie (DVSI) kostenlos zur Verfügung gestellt.

Mit den Gewinnern aus diesem Jahr gibt es nun bundesweit über 2600 spielende Schulen. Hintergrund des Projektes sind die Erkenntnisse der modernen Hirnforschung. Sie zeigen, dass aktive Erfahrungen mit haptischen und visuellen Reizen, wie sie das klassische Spielzeug bietet, förderlicher sind als die passive Erfahrungsvermittlung, wie sie beispielweise durch das Fernsehen stattfindet.