Gemeinderat Scheer will kräftig investieren

Der Gemeinderat Scheer hat am Montagabend den Haushaltsplan für 2019 beraten. Kämmerer Wolfgang Buck stellte das umfangreiche Zahlenwerk vor. Der Haushaltsplan hat ein Volumen von 9,19 Millionen Euro, davon entfallen 6,49 Millionen auf den Verwaltungshaushalt und 2,70 Millionen auf den Vermögenshaushalt. Vorgesehen ist, dass 666 500 Euro als Kredite aufgenommen werden. Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt wird bei 760 750 Euro liegen.

Kämmerer Buck prognostiziert Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 900 000 Euro. Die Verschuldung werde steigen: Insgesamt könnte Ende 2019 eine fast verdoppelte Verschuldung von 1,3 Millionen Euro auf 2,33 Millionen Euro erreicht werden, das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 526 Euro auf 943 Euro. Rat Ewald Braig kritisierte die hohe Verschuldung. Bürgermeister Lothar Fischer betonte, es seien rentierliche Schulden. Die Räte verteidigten den Haushalt: Endlich werde wieder investiert.

Spielgeräte werden angeschafft

Im Verwaltungshaushalt werden die wiederkehrenden Ausgaben und Einnahmen veranschlagt. Der größte Posten sind die Personalkosten in Höhe von 1,97 Millionen Euro. Die Gemeinde beschäftigt insgesamt 55 Personen. Die Feuerwehr wird die Gemeinde 51 000 Euro kosten. Als Träger der Grundschule in Scheer und der leerstehenden Schule in Heudorf wird die Gemeinde rund 100 000 Euro ausgeben. Die Kinderbetreuung im Kinderhaus Sonnenschein und im Heudorfer Kindergarten kostet 600 000 Euro. Der Friedhof hat eine Unterdeckung in Höhe von 28 000 Euro. Der Wald wird der Gemeindekasse Einnahmen in Höhe von rund 114 000 Euro einbringen. Im Vermögenshaushalt sind die geplanten Investitionen festgehalten. Der neue Anbau am Kindergarten kostet 364 000 Euro. Die Gemeinde wird rund 20 000 Euro in die neuen Uniformen der Feuerwehr investieren. Für die Grundschule werden 7000 Euro für Beamer und Medienwagen ausgegeben und im Untergeschoss des Gebäudes soll eine Luftentfeuchtung für 10 000 Euro installiert werden. Für 20 000 Euro werden Spielgeräte für die Kinderspielplätze gekauft. Die Erweiterung der Lagermöglichkeiten in der Heudorfer Halle wird 38 000 Euro kosten.

Die Erschließung der dritten Straße von dem Wohngebiet Siechensteigle III wird die Gemeinde 180 000 Euro kosten. In die Erschließung des Baugebiets in Heudorf werden rund 700 000 Euro investiert. Diese Summe müsse im Haushalt stehen, sonst dürfe man nicht ausschreiben, erklärte der Bürgermeister. Er kündigte an, die Erschließung werde voraussichtlich im Frühjahr 2020 beginnen.

Investition in Friedhöfe

Auch wird die Gemeinde in beide Friedhöfen investieren: Für die Gestaltung des Scheerer Friedhofs sind 30 000 Euro eingeplant, für die Sanierung des Daches der Leichenhalle 3500 Euro und für die Erweiterung der Urnenstelen in Heudorf werden 15 000 Euro bereitgestellt.

In die Ausstattung der Arztpraxis investiert die Gemeinde zunächst 92 500 Euro, die aber in drei Jahren vom praktizierenden Arzt zurückerstattet werden.

Rat Braig kritisierte den Haushalt. Noch nie sei der Schuldenstand so hoch gewesen. „Wir liegen bei der Pro-Kopf-Verschuldung über dem Landesdurchschnitt“, stellte er fest. Er forderte, dass die Gebühren und Steuern angehoben werden und dass die Verwaltung jede mögliche Sparmaßnahme umsetze. Bürgermeister Fischer erklärte, dass in diesem Jahr viel in die Ausweisung von Bauplätzen investiert werde. Ziel sei die Einwohnerzahl der Gemeinde zu steigern und das gehe nur über neue Wohnsiedlungen. Mittelfristig steuere er eine Einwohnerzahl von 2600 an, um den Kindergarten, die Schule, die Verwaltung auszulasten und die Einnahmen der Gemeinde zu steigern. Kämmerer Buck erklärte, diese Ausgaben werden mit dem Verkauf der Bauplätze refinanziert. „Das Problem ist nur, dass wir vorfinanzieren müssen“, sagte er.

„Wenn wir nur Schulden tilgen und nichts tun, sinkt die Lebensqualität in der Gemeinde. Höhere Schulden belasten die Bürger zunächst nicht“, sagte Rat Christoph Auer. Er stehe zum Aufkauf von Flächen und der Erschließung von Wohngebieten: „Es ist das Gebot der Stunde. 2020 geht es nicht mehr so einfach“, sagte er und stimmte dem Haushalt zu. Mit der Gegenstimme von Ewald Braig wurde die Haushaltssatzung 2019 beschlossen.