Gemeinderat Scheer beschließt ein weiteres Baugebiet

Ein weiteres Wohngebiet soll über den Paragrafen 13b des Baugesetzbuch in Scheer entstehen, nämlich „Am Heudorfer Kreuz Nord“. Dieser Paragraf ermöglicht es Gemeinden, bis Ende dieses Jahres Baugebiete zu planen, relativ schnell, mit wenig Verwaltungsaufwand, ohne das mühsame Einbringen von Ausgleichsflächen.

Der Gemeinderat Scheer das Büro Lars Consult bereits damit beauftragt, für die zwei neuen Baugebiete „Gehegehalde“ in Scheer und „Klösterle“ in Heudorf die Bebauungspläne zu erstellen. Bürgermeister Lothar Fischer schlug vor, diesem Büro den dritten Auftrag nun zu erteilen. Dies stieß aus diversen Gründen auf Ablehnung. Schließlich gab es einen Mehrheitsbeschluss - neun Räte stimmten dafür und vier dagegen.

Bisher war das neue Wohngebiet „Am Heudorfer Kreuz Nord“ in der Öffentlichkeit nicht bekannt. Die Fläche für das neue Wohngebiet umfasst 1,73 Hektar und besteht aus zwei Grundstücken. Das kleinere Grundstück gehört bereits der Gemeinde. Fischer berichtete, dass der Büroleiter von Lars Consult das Grundstück gelobt habe: Es sei in guter Lage, die Leute werden darauf bauen mögen.

Erste öffentliche Diskussion

In der Debatte um die Vergabe des Auftrags an Lars Consult war zu verstehen: Der Gemeinderat hat sich wohl schon intern mit diesen Flächen befasst, weil ein Interessent sich gemeldet hatte und dort bauen wollte. Es ging um 200 000 Euro, die die Verwaltung dringend brauchen würde, um den Haushalt 2019 zu schnüren. Rat Ewald Braig fragte nach dem Interessenten. Fischer erklärte, der habe seine Anfrage zurückgezogen, dem sei es zu langsam gegangen. Braig warf Fischer vor, den Rat nicht darüber informiert zu haben. „Die Erweiterung von dem Wohngebiet ist zum ersten Mal in der öffentlichen Sitzung. Das ist zu viel Landverbrauch, wir haben jetzt schon genug Wohngebiete“, so Braig.

Rat Erwin Buck kritisierte, dass die Idee dieses Baugebiets nur aufgekommen ist, weil ein Interessent danach gefragt hat. „Wenn der nicht gekommen wäre, wäre es nie ein Thema geworden“, ärgerte er sich. Die Gemeinde habe bereits einen Vorrat von 60 Bauplätzen, warum solle man weitere Flächen ausweisen, die erst in 30 Jahre bebaut würden. Rat Andreas Merk gab zu bedenken, dass erst der Abstand zum nächsten benachbarten landwirtschaftlichen Betrieb gemessen werden müsse. Dass an dieser Stelle weitergebaut werde, sei ihm wegen der Lage klar. „Aber müssen wir jetzt planen, was wir erst in 20 Jahren brauchen?“, fragte er.

Fischer brachte seine Gegenargumente ein. Ein Teil der Fläche gehöre der Gemeinde. Sie liege günstig an einem Wohngebiet, so dass die Erschließung einfach zu machen sei: „Wasser und Abwasser liegen schon, wir brauchen nur anzuschließen“, sagte er. Er sei froh, dass es ein Interessent gegeben habe, sonst hätte man sich später geärgert, eine eigene Fläche nicht in die Bebauung genommen zu haben. Es werde mit viel Zuzug in die Region gerechnet. Die 60 Bauplätze, die die Gemeinde im Vorrat habe, würden keine 30 Jahre ausreichen, prognostizierte er.

Möglichkeiten nutzen

Rat Christoph Auer griff das Wort „Flächenverbrauch“ als Hasswort an: Es handele sich nicht um Verbrauch, sondern um Nutzung von Fläche, wenn man darauf ein schönes Wohngebiet anlegen könne. Man müsse alle Möglichkeiten aufgreifen, die der Paragraf 13b den Gemeinden gebe. So sahen es auch andere Räte, die sich dafür aussprachen, den Bebauungsplan erstellen zu lassen.

Der Streit ging weiter, als der Beschluss gefasst werden sollte. Ohne ein zweites Angebot wollte ein Teil der Räte den Auftrag an Lars Consult nicht erteilen. Bürgermeister Fischer erklärte, das Büro habe bereits drei Aufträge in der Gemeinde, sei bei Ausschreibungen immer das günstigste gewesen und sei künftig viel vor Ort, so dass eine enge Zusammenarbeit gewährleistet sei. Es mache keinen Sinn einen weiteren Planer hereinzunehmen. Auch Auer plädierte dafür: „Das Büro liefert immer Qualität und ist auf Zuruf immer erreichbar.“ Merk erklärte es für fahrlässig, einen Auftrag um 20 000 Euro zu vergeben, ohne dass ein weiteres Angebot zum Vergleich vorliege. Schließlich wurde beschlossen, ein zweites Angebot einzuholen und wenn dieses nicht mehr als 20 Prozent günstiger ist, dann den Auftrag an Lars Consult zu erteilen. Dieser Beschlussvorschlag fand keine Einstimmigkeit.