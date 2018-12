Gemeinderat erhöht die Kindergartenbeiträge

Der Gemeinderat hat nach kontroverser Debatte und bei zwei Gegenstimmen beschlossen, die Elternbeiträge für die Kindergärten um fünf Prozent zu erhöhen. Diese Anpassung gilt ab Januar 2019 und hat eine Laufzeit von zwei Jahren.

Erst 2021 wird sich das Gremium wieder mit diesem Thema befassen. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, für 2019 die Beiträge um zwei Prozent zu erhöhen. Dies erschien dem Rat als zu gering, weil im Vergleich die Elternbeiträge in Scheer viel günstiger sind als in den Nachbargemeinden.

Bürgermeister Lothar Fischer erinnerte, dass im Zuge der Beitragserhöhen von 2018 der Gemeinderat beschlossen hatte, nun jedes Jahr moderat zu erhöhen, damit die Sprünge für Familien nicht zu hoch ausfielen.

Der Abmangel bei den Kindergartenkosten liege bei rund 500 000 Euro, berichtete Bürgermeister Fischer. Es seien vor allem die Personalkosten, die zu Buche schlagen. „Wir sind angehalten, den Abmangel in Grenzen zu halten“, erklärte er und schlug deshalb eine Erhöhung von zwei Prozent vor.

In Scheer seien die Beiträge rund 20 Prozent günstiger

Rat Ewald Braig eröffnete die Debatte und machte seinem Unmut Luft: Die Kindergartenbeiträge seien in den benachbarten Gemeinden rund 20 Prozent teurer. In Anbetracht des Haushaltes der Gemeinde verstehe er nicht, warum die Verwaltung nur zwei Prozent vorschlage. „Mein Vorschlag: mindestens fünf Prozent“, sagte er, sonst könne er nicht zustimmen. So sah es auch Rat Andreas Merk: „Es ist rentabel nach Scheer in den Kindergarten zu fahren. Und bei uns steigt von Jahr zu Jahr der Abmangel“, stellte er fest. Bürgermeister Fischer berichtete, dass es sich die Waage halte. Es seien fast so viele Scheerer Kinder, die in Nachbargemeinden in die Kindergärten betreut werden, wie Kinder, die von auswärts nach Scheer kommen. Dafür bezahlen die Gemeinden einander einen Ausgleich.

„Wir können nicht die jungen Familien benachteiligen.“

Diese Sicht stieß bei manchen Räten auf Widerstand. Liane Hildenbrandt fand dies für Familien zu belastend: „Dann erhöhen wir lieber die Grundsteuer, das betrifft alle Bürger. Wir können nicht die jungen Familien benachteiligen.“

Rat Christoph Auer plädierte für einen Kompromiss. Die Kindergärten seien nicht annähernd kostendeckend zu führend. Die Elternbeiträge seien in Scheer zu billig. Man wolle auch nicht, dass zu viele Kinder aus den Nachbargemeinden die Plätze besetzten. So schlug er den Kompromiss vor: fünf Prozent Erhöhung im Januar und eine Laufzeit von zwei Jahren oder drei Prozent für 2019.

Bürgermeister Lothar Fischer gab zu bedenken, dass die Gemeinde den Zuzug von jungen Familien braucht. So sahen es weitere Räte. Scheer wolle für Familien attraktiv sein. Das seien dem Gremium die Kinder wert. Deshalb wurde für die moderatere Erhöhung argumentiert und schließlich entschieden.

Rat Auer bat die Verwaltung noch zu prüfen, ob der Ausgleich, der von den Nachbargemeinden für ihre Kinder, die in Scheer betreut werden, nicht so hoch wie die dortigen Gebühren sein könnte. Bürgermeister Fischer sagte zu, sich zu erkundigen.