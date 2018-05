Gemeinderäte verzichten auf Gehweg

In der Heudorfer Straße in Scheer sind nach der Fasnet die Platanen auf der rechten Seite gefällt worden, weil das Wurzelwerk den Gehweg komplett zerstört hatte. Nun haben die Gemeinderäte in einer kontroversen Debatte mehrheitlich – zwei Stimmen gegen elf – beschlossen, dass der Gehweg nicht wiederhergestellt wird. Bereits in der Bürgerfragestunde hatten mehrere Bürger sich gegen die Erneuerung des Wegs ausgesprochen.

Bürgermeister Lothar Fischer hatte zunächst den Sachstand vorgetragen: Nach der Fällung der Bäume seien die Wurzelstöcke ausgefräst worden. Das Wurzelwerk sei sehr mächtig. Der Gehweg wurde ausgebaut. Das Unternehmen Albrand habe zwei Varianten des Gehwegs kalkuliert. Demnach soll ab der Kreisstraße ein 50 Zentimer breites Kies- und Schotterbankett und anschließend ein etwa ein Meter breiter Grünstreifen, der mit Blumen bepflanzt werden soll, angelegt werden. Im Anschluss daran soll ein 1,30 bis 1,40 Meter breiter Gehweg entstehen. Als Abschluss wird ein bis zu 40 Zentimeter breiter Grünstreifen angelegt, der bei Bedarf ohne großen Aufwand gemäht werden kann. Die Entwässerung erfolgt über die bereits vorhandene Rigole entlang des Gehweges beziehungsweise Grünstreifens. Für den beschriebenen Vorschlag liegt eine Kostenschätzung der Firma Albrand über insgesamt 29 474 Euro brutto vor.

Als Alternative wurde die Schaffung eines Gehweges wie auf der gegenüberliegenden Straßenseite angeboten, der mit Hochbordstein abgeschlossen wäre. Dabei belaufen sich die Kosten auf 48 571 Euro. Albrand hat für die Umsetzung dieser Maßnahme die erste Juniwoche vorgesehen.

Als erste positionierte sich die Heudorfer Rätin Liane Hildebrandt und sprach sich gegen die Wiederherstellung des Gehwegs aus. Auf der linken Seite gebe es einen Gehweg. Sie sehe nicht ein, dass die Kinder in Heudorf ganz ohne Gehweg auskommen müssen und dass Scheer zwei Gehwege an derselben Straße bekomme. Sie schlug vor, eine Blumenwiese anzulegen. Kurt Kühbauch riet ebenfalls ab, weil der Aufwand und die Kosten wegen des starken Wurzelwerks zu hoch seien. Erwin Buck griff den Vorschlag der Anwohner in der Bürgerfragestunde auf, Parkplätze anzulegen, statt den Gehweg wiederherzustellen.

Die Räte Ewald Braig und Christoph Auer argumentierten vehement für den Gehweg. Rat Braig kritisierte den Stimmungswechsel. Das Gremium habe sich doch unlängst dafür ausgesprochen, seit einem halben Jahr diskutiere man darüber. Das Heudorfer Argument von Rätin Hildebrandt sei kein Argument. Er beobachte seit einem Monat die Straße und habe festgestellt, dass Kinder diesen Weg zur Halle gehen. Es gebe derzeit zwar wenige Kinder in diesen Wohngebieten, aber das werde sich wieder wandeln. „Wenn wir den Gehweg aufgeben, dann kommt er nie mehr“, warnte er. Auer sagte, er sei zunächst auch gegen die Wiederherstellung gewesen, habe nun aber seine Ansicht geändert: „Kinder gehen diesen Weg und die Straße ist gefährlich, weil die Autos sehr schnell herunterfahren“, erklärte er.

Reiner Kuchelmeister konterte: „Warum soll hier nicht das funktionieren, was in den Wohnsiedlungen schon immer funktioniert? Dort gibt es auch nur einen Gehweg.“ Außerdem gab er zu bedenken, dass der Bereich der Mehrzweckhalle mittelfristig zum Wohngebiet werde. Schließlich positionierte sich Bürgermeister Fischer klar. Er habe es sich lange überlegt und sei zu dem Schluss gekommen: Auf den Gehweg könne man verzichten, weil es auf der anderen Straßenseite einen gibt. Die Kosten könne man sich sparen.

Der Gemeinderat sprach sich zwei gegen elf Stimmen für den Verzicht aus. Der Bauhof wird Bäume pflanzen und den Grünstreifen anlegen. Es werden auch für die Anwohner Parkplätze mit Rasengittern angelegt, die sie erwerben können oder der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden, kündigte Lothar Fischer an.