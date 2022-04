Gelöbnis findet in Scheer statt

Ein feierliches Gelöbnis findet im Rahmen der Patenschaft zwischen der 6. Batterie des Artilleriebataillon 295 und der Stadt Scheer/Donau am Donnerstag, 28. April, um 13 Uhr im Hofgarten in Scheer statt. Dazu sind die Einwohner aus Scheer und interessierte Besucher eingeladen.

130 Rekrutinnen und Rekruten

Es nehmen 130 Rekrutinnen und Rekruten der 6. Batterie aus der Albkaserne in Stetten am kalten Markt teil. Um 8.30 Uhr beginnt die statische Waffenschau im Hofgarten. Um 9.30 Uhr findet in der St. Nikolaus-Kirche in Scheer ein ökumenischer Gottesdienst statt. Die gesamte Bürgerschaft von Scheer und Heudorf ist zum Gottesdienst und auch zum Gelöbnis eingeladen. Besucher werden gebeten, ihre Plätze bis spätestens 12.45 Uhr einzunehmen.

Straßen werden gesperrt

Oberstleutnant Kevin Freudenberger, der Kommandeur des Artilleriebataillons 295 und Bürgermeister Lothar Fischer würden sich freuen, wenn möglichst viele Mitbürgerinnen und Mitbürger diese Veranstaltung besuchen und damit ihre Verbundenheit zur Bundeswehr zum Ausdruck bringen. Während des Gelöbnisses ist die Jakobstaler Straße, von der Einmündung in die Heudorfer Straße bis hin zur Straße „Ob der Ziegelhütte“, von 12 bis etwa 15 Uhr halbseitig gesperrt. Die Gemminger Straße ist im Bereich des Hofgartens voll gesperrt. Es wird örtlich umgeleitet.