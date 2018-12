Ganz Scheer trifft sich beim Weihnachtsmarkt

13 Stände, ein tolles Programm und so viele Leute auf dem Hirschplatz, dass man sich kaum bewegen konnte. Auch der 35. Weihnachtsmarkt ist in Scheer wieder ein Erfolg gewesen. Zwischen den historischen Hausfassaden der Altstadt wirkte der hellerleuchtete Weihnachtsmarkt sehr malerisch. Wunibald Blender und sein Team haben für einen guten Zweck wieder Großes geleistet: Der Erlös des Weihnachtsmarktes wird dem Kinderhaus Sonnenschein, dem Förderverein Gräfin-Monika-Schule und der Jugendbeteiligung zugutekommen.

Mitten im Trubel lag der mit Zäunen eingekreiste Bereich für das Programm. Eltern, Kinder und Bürger standen dicht drum herum und genossen das Geschehen. Die Muskitos – die Jugendkapelle mit Jugendlichen aus Laiz, Sigdorf, Scheer und Bingen – haben eindrucksvoll musiziert. Sie hatten ein großes Repertoire an Weihnachtsmusik einstudiert und spielten souverän sehr viele Stücke. Sie bekamen viel Applaus dafür. Bürgermeister Lothar Fischer hieß alle willkommen und lobte den Organisator Wunibald Blender. Seit 35 Jahren ist er im Organisationsteam dabei, seit 20 Jahre dafür verantwortlich. Fast 50 000 Euro sind über die 34 vergangenen Weihnachtsmärkte für Einrichtungen in der Stadt erwirtschaftet worden. Wahrscheinlich werde die 50 000er-Marke dieses Jahr geknackt, prognostiziert Bürgermeister Fischer. „Der Weihnachtsmarkt lebt von denen, die ihn aufbauen und von denen, die ihn besuchen“, sagte er und dankte allen.

„Öffnen Sie dem Herrn die Tore“

Die Besucher konnten sich an 13 Ständen aufwärmen und unterhalten und Gutes genießen. Ganz Scheer hat sich engagiert und mit einem Stand zum Gelingen des Weihnachtsmarktes beigetragen. Es waren dabei: die Stadtkapelle, der Fanfarenzug, das Rallye Racing Team, der TSV, das OWB Wohnheim, Das Kinderhaus Sonnenschein und der Heudorfer Kindergarten, der VdK, die Nachbarschaftshilfe, die Gräfin-Monika-Schule, das Pflegeheim, der DRK, der Förderverein der Gräfin-Monika-Schule, die Freiwillige Feuerwehr, die Jugendbeteiligung, die Patenkompanie und die Stadt. So bot sich ein buntes Bild.

Pfarrer Pontian Wasswa sprach ein Grußwort. In wenigen Tagen gehe das Jahr nun zu Ende, es sei Zeit, eine Rückschau für sich zu halten und für das Gute dankbar zu sein. Weihnachten bringe Frieden und Liebe. „Öffnen Sie dem Herrn die Tore“, sagte er und wünschte allen Familien ein besinnliches Weihnachtsfest im Namen der Kirchengemeinde. Die Kinder der beiden Kindergärten hatten ihre Auftritte. Der Heudorfer Kindergarten spielte die Geschichte nach, in der Bischof Nikolaus von Myra Kornsäcke von einem Schiff abladen durfte, um die Hungersnot in der Stadt zu lindern. Dem Kapitän des Schiffes fehlte auf wundersame Weise kein Korn, als er am Zielhafen einlief. Das Kinderhaus Sonnenschein hatte drei Tänze vorbereitet, die die Kinder sichtlich gerne vorführten. Mit strahlenden Gesichtern tanzten sie Lieder zum Kerzenlicht, zum Rentier und zum Friedensstern. Sie bekamen sehr viel Applaus.

Der 14er-Rat trug eine spannende Weihnachtsgeschichte vor. Es herrschte eine sehr schöne Stimmung auf diesem Weihnachtsmarkt. Man spürte die weihnachtliche Vorfreude in den Herzen.