Funkmast wird auf dem Hofgartencenter installiert

Der Mobilfunksendemast, der derzeit auf dem Götz-Areal in der Ortsmitte von Scheer steht, soll einen neuen Standort auf dem Dach des Hofgartencenters bekommen. Der neue Mast ist bereits montiert. Zum Schrecken und Ärger vieler Anwohner, die ihrem Unmut in der Gemeinderatssitzung am Montagabend Luft machen. Da die Telekom aber bereits über die Deutsche Funkturm GmbH einen Vertrag mit Hauseigentümer Alfons Nassal geschlossen habe und die Installation laut Bürgermeister Lothar Fischer ein verfahrensfreies Vorhaben sei, hätten Stadtverwaltung und Gemeinderat keine Handhabe.

Die Installation des Masts ist natürlich nicht unbemerkt geblieben. Noch während der Kran neben dem Gebäude steht und Kabelkanäle gelebt werden, regt sich Widerstand in der unmittelbaren Nachbarschaft, etwa der Gemminger Straße und der Jakobstaler Straße. Die Anwohner fühlen sich beim Anblick des weit in den Himmel ragenden Masts vor vollendete Tatsachen gestellt und forderten in der Bürgerfragestunde Antworten vom Gemeinderat. Sie wollten wissen, ob die Stadt und der Gemeinderat Bescheid wussten, wie es zu diesem Standort gekommen sei, warum man die Nachbarn nicht informiert habe und was nun dagegen unternommen werde. Auf Unverständnis stoße angesichts dieser Entscheidung nun auch der vor einer Woche gefassten Beschluss des Gemeinderats, eine neue Kinderkrippe im Hofgartencenter einzurichten.

Gestörtes Stadtbild

Auf Bürgermeister Fischer ergoss sich die Wut der Nachbarn. Der Mast verschandele das Stadtbild, versperre die Sicht auf die Stadt und es gebe keine Chance mehr, ihn dort wegzubekommen. Manch einer fürchtete auch einen Wertverlust der eigenen Immobilie oder eine Gesundheitsschädigung durch Strahlen. Jeder Bürger müsse wegen einem Gartenhaus eine Baugenehmigung beantragen. Sehr viel Bitterkeit klang in den Stimmen, die dem Bürgermeister vorwarfen, nichts gegen diesen Funkmast unternommen zu haben.

„Es war von Anfang an klar, dass der Funkmast nicht würde auf dem Götz-Areal bleiben können, wenn wir dort erst einmal eine Halle bauen“, sagt Lohtar Fischer gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“. Deshalb hätte die Telekom sich als Betreiber des Masts rechtzeitig nach einem neuen Standort umsehen wollen und den Auftrag an die Deutsche Funkturm GmbH vergeben. „Mit einem Vertreter dieses Unternehmens ist auch die Stadtverwaltung auf Tour gewesen“, sagt Fischer. „Dabei hat sich herausgestellt, dass die Telekom auf jeden Fall gern Zugang zu einem Glasfasernetz hätte, um LTE anbieten zu können.“ Nachdem ein anderer Bürger aus Scheer ein Angebot abgelehnt habe, sei man offenbar auf Alfons Nassal als Eigentümer des Hofgartencenters zugegangen.

Davon habe die Stadtverwaltung aber nur am Rande etwas mitbekommen. „Eine Baugenehmigung muss bei einem Mast in dieser Höhe nicht eingeholt werden“, sagt Fischer. In einem verfahrensfreien Vorhaben würden sich die Beteiligten untereinander einig und die Stadt habe das Nachsehen. „Es reicht dann, dass die Bundesnetzagentur den Standort auf Abstände und Grenzwerte überprüft und freigibt“, so Fischer.

Glasfaser vor der Tür

Im Falle des Hofgartencenters sei eine Zugang zum Glasfasernetz vor der Tür vorhanden und die Genehmigung durch die Netzagentur wurde als sicher eingestuft. „Deshalb wurde nach Vertragsabschluss mit dem Eigentümer bereits mit dem Bau begonnen“, so Fischer. Er habe schließlich in einem Gespräch mit Nassal, in dem es um die Kinderkrippe ging, vom der Unterzeichnung erfahren. Über technische Dinge und Strahlen wolle er in der Bürgerfragestunde nicht sprechen, sagte Bürgermeister Fischer. „Da würden wir nur über Halb-Wahrheiten sprechen“, sagte er und kündigte an, dass in einer nächsten Sitzung Holger Völkner von der Deutschen Funkturm GmbH über die technischen Aspekte des Sendemastes sprechen werde.

Die Anwohner forderten Fischer auf, auf keinen Fall den Mietvertrag für die Kinderkrippe zu unterschreiben. „Entweder die Kinderkrippe oder der Funkmast“, sagten die Bürger und verlangten, dass der Eigentümer unter Druck gesetzt werde.

Rat Christoph Auer verteidigte Fischer: Der Funkmast halte die Höhe ein und sei definitiv nicht genehmigungspflichtig. Jeder Bürger wolle ein Handy haben und die Kinder erreichen können. Die Stadt würde auf ihre Gebäude wie Schule oder Kindergarten keinen Funkmast zulassen. „Wenn aber ein Eigentümer das Geld will und der Netzbetreiber den Standort ideal findet, dann kommt der Funkmast“, erklärte er.

Ewald Braig sagte, er habe bei der Entscheidung über die Kinderkrippe offiziell nichts von diesem Mast gewusst. „Bürgermeister Fischer hat auch keinen Sachstand über das Gespräch mit Nassal vorgetragen“, sagte er. Die jetzige Situation sei nicht im Sinne des Gemeinderats: „Ich will keine Kinder unterm Mast.

Bürgermeister Fischer schloss die Bürgerfragestunde mit der Zusage mit Nassal ein Gespräch zu führen und Völkner in eine der nächsten Sitzungen einzuladen. Die Bürger bedankten sich, dass sie ernst genommen wurden. „Wir müssen jetzt miteinander agieren, nicht gegeneinander“, sagte eine Bürgerin.