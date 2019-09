Fritz Eisele zeigt im Malhaus sein Altstadtmodell

Gleich drei Highlights gibt es am kommenden Sonntag, 8. September, am Tag des offenen Denkmals in der Stadt Scheer zu besichtigen: der Fruchtkasten, das Haus von Lucie und Wolfgang Hassa an der Stadtmauer 12 und das Modell der Altstadt, das Fritz Eisele gerade baut. Der Rundgang verspricht spannend zu werden; überall gibt es viel zu sehen und zu erfahren. Der bundesweite Denkmaltag steht unter dem Titel „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“.

Der ehemalige Fruchtkasten auf dem Götz-Areal wird zur Neuen Mitte der Stadt, indem ein neuer Veranstaltungssaal eingerichtet und die neue Sporthalle daneben angebaut wird. Bürgermeister Lothar Fischer wird am Sonntag von 13 bis 16 Uhr je nach Bedarf Führungen durch das historische Gebäude anbieten. Er wird vom langen Weg von der Idee bis zur Umsetzung dieses ambitionierten Projekts sprechen. Jahrzehntelang stand der Fruchtkasten leer und eine moderne Nutzung war kaum absehbar, bis die Idee aufkam, die bestehende Mehrzweckhalle nicht zu sanieren, sondern eine neue zu bauen. Es war ein schwieriger Weg, doch konnten die Hürden überwunden werden. Das historische Gebäude wird einer neuen und modernen Nutzung zugeführt. Unter großer Beibehaltung der historischen Substanz wird für die Bürger ein Veranstaltungsraum entstehen. Bürgermeister Fischer wird mit Plänen und Bauakten dem Motto des Denkmaltags „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ gerecht werden. Fischer bedauert: „Die Besichtigung des Fruchtkasten ist für Menschen mit Gehbehinderungen leider noch nicht möglich.“

Malschule gibt es seit 18 Jahren

Das zweite Gebäude, das am Denkmaltag von 10 bis 18 Uhr zu besichtigen sein wird, ist aus dem 16. Jahrhundert. Es ist das Malhaus von Lucie und Wolfgang Hassa, an der Stadtmauer 12. In Führungen wird die Geschichte des historischen Gebäudes erzählt. Lucie Hassa ist Malerin. Sie zeigt an diesem Tag eine Ausstellung mit eigenen Werken und den Werken von Malern, die ihre Malschule, die es seit 18 Jahren gibt, besuchen. Zweimal in der Woche findet der Unterricht im offenen Atelier statt. Es sind feste Zeiten, in denen die Malerin den Schülern bei ihren Fragen zur Seite steht. Auch werden die Werke der Künstler der OWB in dieser Ausstellung präsentiert. Zur Unterhaltung spielt die Band „Anythings“ und es tritt die Sängerin und Songwriterin Rebekka Adam aus Bad Schussenried auf.

Zudem haben Wolfgang und Lucie Hassa, Fritz Eisele eingeladen, das Stadtmodell, an dem er seit diesem Frühjahr baut, am Denkmaltag zu zeigen. Er hat die Gebäude an der Mengener Straße, vom Mengener Tor bis zum Sigmaringer Tor und an der Stadtmauer auf der Seite zur Donau bereits rekonstruiert. Er wird nachmittags am Denkmaltag einen Abschnitt der Stadtgeschichte anhand von dem Modell erklären. Der Idee zugrunde liegt ein Plan von 1910: Das heutige Haus Stöckler an der Mengener Straße sollte gebaut werden. „Das ist mir dann im Kopf herumgegangen und ich habe überlegt, wie damals alles so war“, erklärt Eisele. 1909 brannte das Haus seiner Großmutter mütterlicherseits und weitere vier Häuser an der Stadtmauer. 100 Jahre vorher waren die Tore der Stadt abgebrochen worden.

Mit dem Grundriss der Häuser hatte er die Anordnung der Gebäude. Was fehlte, waren die Ansichten. „Da habe ich Leute gefragt und Fotos von den Häusern bekommen. So konnte ich Höhen und Fassaden sehen“, sagt Fritz Eisele. Immer mehr Gebäude sind es dann geworden, die er rekonstruiert hat. Er konnte die Fachwerke einzeichnen und fast jede Miste lokalisieren. „Damals hatte fast jedes Haus eine kleine Landwirtschaft“, sagt er. Vom alten Rathaus, das weit in die Kurve herein ragte – dort, wo jetzt das neue Pflegeheim steht – gibt es keine Darstellungen. „Diese Rekonstruktion ist Fantasie“, so Eisele. Das Modell ist so gemacht, dass er die Häuser herausnehmen kann und die architektonischen Umbrüche in der Altstadt anschaulich erklären kann. Er wisse auch viele Anekdoten zu den Häusern. Eisele wird am Stadtmodell weiterarbeiten: Kirche und Schloss sind ein Projekt und die Altstadt auf der anderen Seite auch.