Frau mit 2,7 Promille unterwegs

Mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss hat eine 25-jährige Fordfahrerin am Dienstag gegen 5 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht, das teilt die Polizei mit. Die junge Fahrerin kam in der Oberen Sonnenstraße mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grundstücksmauer. Durch die Kollision geriet sie ins Schleudern, infolgedessen der Ford auf die rechte Fahrzeugseite kippte. Dadurch erlitt die 25-Jährige leichte Verletzungen. Während der Unfallaufnahme schlug Polizeibeamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,7 Promille. Eigenen Angaben zufolge konsumiert die 25-Jährige zudem regelmäßig Betäubungsmittel. Aufgrund der durch den Unfall erlittenen leichten Verletzungen wurde die Frau für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde von den Polizisten eine Blutentnahme veranlasst. Den Führerschein der Frau beschlagnahmten die Polizisten. Der Ford war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Scheer abgestreut.