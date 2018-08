Frank Lang kündigt beim Weinfest Rückzug an

Nach und nach hat sich am Samstagabend beim sechsten Weinfest die Laube im Garten am Mühlberg in Scheer gefüllt. Ausgerichetet wurde es einmal mehr von einem engagierten Team aus den Reihen des Turn- und Sportvereins Scheer. Ein auserlesenes kulinarisches Angebot mit köstlichen, teils neuen aktuellen Weinsorten lud die Besucher ein, ein paar gemütliche Stunden zu genießen.

Gelegenheit am Rande für die beiden verantwortlichen Vereinsvorsitzenden Frank Lang und Christian Baumgart über die Aktivitäten des Vereins zu sprechen. Die Spielgemeinschaft in Sachen Fußball mit Ennetach funktioniert. „Es hat sich bis dato ein gutes Miteinander entwickelt“, so Frank Lang. Mit Stolz sprechen die Verantwortlichen des TSV Scheer über den Erfolg des Fußballvereins in der Kreisliga A, der gleich im ersten Rückrundenspiel den SV Saulgau mit einem glatten 2:0 bezwang.

Auch ist an allen Fronten des 600 Mitglieder umfassenden Vereins eine Art Hochstimmung zu spüren. Der Sportbetrieb läuft in allen anderen Abteilungen erfolgreich und reibungslos. In der Kindertanzgruppe wurde ein sogenannter Präventionskurs, in dem Körper, Geist und Seele angesprochen werden, sehr gut angenommen. Im Einzelnen werden hier in diesem speziellen Kinderprogramm die Förderung der sozialen Kompetenzen wie Körpergefühl und das Selbstbewusstsein gefördert. Die spielerische Bewegung durch kleine Tanzeinlagen sind bestens geeignet, um ein Gefühl für Takt und Rhythmus zu bekommen. Als Übungsleiterin ist hier mit großem Einfühlungsvermögen Teresa Burgmaier engagiert.

Spiel und Spaß verbinden

Im erweiterten Programmangebot gibt es zwei Turnabteilungen, dann einen Lauftreff und einen Treff für Fahrradfahrer. Abgerundet wird das ganze durch eine AOK-Mountainbiker-Gruppe und eine weitere für Nordic Walking. In drei Seniorenabteilungen und einer Frauengruppe geht es in erster Linie um altersgerechte Bewegungsabläufe und um eine sportliche Betätigung, die Sport und Spaß spielerisch verbindet.

„Unser 6. Weinfest“, so Frank Lang, „das wir mit viel Einsatz und Liebe auch dieses Jahr wieder für die Bevölkerung von Scheer und für die Gäste aus den Nachbarorten veranstalten, soll nicht zuletzt der Geselligkeit und dem Ins-Gespräch-miteinander-kommen dienen.“ Dann ließ Frank Lang ganz nebenbei noch verlauten, dass er im kommenden Jahr nicht mehr als Vorsitzender kandidieren werde und erklärte seinen Entschluss so: „Sechs Jahre im Amt, das ist doch genug. Ein Verein lebt vor allem durch neue Impulse und neue Gesichter in der Führung; natürlich wird mein Herz weiterhin für den TSV schlagen.“