Frühlingsmarkt stellt Miteinander in den Fokus

Das Kinderhaus Sonnenschein in Scheer hat am Samstag einen Frühlingsmarkt veranstaltet. Von 11 bis 15 Uhr hatten die Besucher die Möglichkeit, im Foyer und im Garten vor dem Kinderhaus Frühlingsdekorationen und andere Basteleien zu erwerben.

Der Verkauf der Dekorationen funktioniert auf Spendenbasis. Von den Spenden sollen Kinderwünsche erfüllt werden, die im Etat des Kinderhauses sonst eigentlich nicht vorgesehen wären. Konkret geplant ist die Anschaffung beleuchteter Tische, an denen die Kinder Forschungsexperimente durchführen können. Außerdem wünscht sich das Kinderhaus ein Forscherlabor, dessen Finanzierung zum Teil aus den Erlösen des Frühlingsmarktes gedeckt werden soll.

„Wir veranstalten den Frühlingsmarkt jetzt bereits zum zweiten Mal“, sagt die Leiterin des Kinderhauses Sabine Doser. Unter der organisatorischen Führung des Elternbeirats bastelten die Eltern an drei Terminen verschiedene Oster- und Frühlingsdekorationen aus Naturmaterialien für den Markt. „In der Elternbeiratssitzung haben wir besprochen, was gebastelt werden soll, dann haben wir Listen aufgehängt, in denen sich die Eltern für die Basteltermine eintragen konnten“, erklärt Doser. Besonders wichtig ist der Leiterin des Kinderhauses dabei das soziale Miteinander der Eltern: „Gerade für Eltern, die vielleicht noch nicht so lange in Scheer wohnen, ist es eine gute Möglichkeit mit den anderen Eltern ins Gespräch zu kommen und neue Kontakte zu knüpfen.“

Das soziale Miteinander steht auch während des Marktes selbst im Fokus. Vor dem Kinderhaus sind Tische aufgestellt, an denen die Besucher bei dem schönen Wetter zusammensitzen können. Für Kaffee und Kuchen sowie Getränke ist ebenfalls gesorgt. „Wir wollen die Menschen im Ort integrieren“, erklärt Doser, „da ist der Frühlingsmarkt eine gute Gelegenheit miteinander ins Gespräch zu kommen.“