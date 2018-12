Foxy ist wieder daheim

Kater Foxy hatte Glück im Unglück – angefahren und schwerverletzt zurückgelassen, wurde er in letzter Sekunde gefunden und so vor einem qualvollen Tod bewahrt. Auch wenn Foxy noch einige Zeit sozusagen Bettruhe halten muss und eventuelle Spätfolgen nicht ganz auszuschließen sind, ist seine Rettung für seine Besitzer das schönste Weihnachtsgeschenk.

Manuela Bressmer aus Scheer sitzt auf einem Stuhl im Esszimmer, auf ihrem Schoß liegt Toffee, ein kleiner weißer Malteser-Rüde. Liebevoll krault sie ihm das Fell, das ihm kurz zuvor gestutzt wurde. Der jungen Frau gegenüber sitzt Michael Kuhn, Landschaftsgärtner aus Sigmaringen, und auf den ersten Blick wirkt er mit Lederjacke und Basecap eher cool und lässig als liebevoll und umsorgend. Aber genau so war er, als er Manuelas Kater Foxy einige Tage zuvor hinter der kleinen Kapelle in Scheer gefunden, versorgt und vor dem sicheren Tod bewahrt hatte. „Ich war dort beim Heckeschneiden und trotz des Lärms habe ich das laute Miauen gehört“, erzählt der 40-Jährige. Er habe gleich gesehen, dass der rote Kater schwerverletzt war und sich nur mühsam auf den Vorderpfoten vorwärts bewegen konnte. „Zuerst hat er mich noch angefaucht, aber ziemlich schnell wurde er zutraulich.“ Kuhn lief los und klingelte bei Anwohnern, um einen Katzenkorb aufzutreiben. „Bei einer älteren Frau hatte ich dann Glück, und dann versuchte ich Foxy zu überreden, ins Körbchen zu krabbeln.“ Das gelang ihm auch, sehr zur Verwunderung von Manuela, denn „eigentlich geht Foxy nie freiwillig in solch eine Box“. Kuhn brachte das verletzte Tier zum Tierarzt, der eine Beckenfraktur, einen Trümmerbruch, diagnostizierte und Foxy vorerst in der Praxis behielt.

Kuhn begab sich auf die Suche nach den Besitzern. Er schaltete die Stadt Scheer, die Polizei und die „Schwäbische Zeitung“ ein und fuhr zum Tierheim nach Sigmaringen. Während des Gesprächs mit dem dortigen Verantwortlichen, Martin Grillenberger, ploppte auf dessen Monitor eine Mail auf, dass ein roter Kater vermisst wird…

Sechs Tage Ungewissheit

„Die sechs Tage, in denen wir nicht wussten, wo Foxy ist, waren die Hölle“, blickt Claudia Bressmer, Manuelas Mutter, zurück. „Ich konnte meiner Tochter am Telefon nicht sagen, was passiert ist, sie war in Stuttgart und hatte Prüfung“, schildert sie die Situation. Manuela studiert im vierten Semester BWL und ihr Kater ist ihr ein und alles. „Er ist mein Baby, ich schau ihn an und bin voll verliebt“, sprudelt es aus der Studentin heraus, als sie versucht, die Achterbahn ihrer Gefühle in den letzten Tagen zu beschreiben. „Ich habe tagelang geweint vor Freude, dass Foxy wieder da ist“, erzählt sie. „Er ist nicht irgendein Tier, sondern wie alle Tiere ein Lebewesen. Er ist ein vollwertiges Familienmitglied, er umarmt mich wie ein kleines Kind und schwätzt mit mir.“

Foxy muss mehrere Tage mit starken Schmerzen, ohne Nahrung und Wasser, hinter der Kapelle ausgeharrt haben. Bei dem Gedanken kommen den Bressmers immer noch Tränen. Umso unfassbarer ist es für Manuela und ihre Mutter, dass man ein Tier anfährt und einfach hilflos zurücklässt. „So ein Unfall kann immer passieren, aber dann fahr ich nicht einfach weiter und überlasse das Tier seinem Schicksal. Das ist Fahrerflucht.“

Kinder verzichten für Foxy auf Geschenke

Foxys Behandlung wird zeit- und kostenaufwendig, die Summe liegt jetzt schon fast im vierstelligen Bereich. „Aber das ist überhaupt kein Thema“, sagt Claudia Bressmer resolut. „Meinen Kindern habe ich gesagt, dass es Weihnachten weniger Geschenke gibt und das ist für sie voll in Ordnung“, so die dreifache, alleinerziehende Mutter. Manuela hat ihr schönstes Geschenk bereits erhalten: Foxy ist wieder daheim. Seine Genesung macht Fortschritte, die Schmerzmittel konnten bereits abgesetzt werden. Er muss sich noch lange schonen, wird aber wieder in Ordnung kommen, davon ist nicht nur die 23-Jährige überzeugt. Und unwahrscheinlich dankbar ist sie „ihrem Held“ Michael Kuhn, für den es „eine Herzenssache war zu helfen“, und ihrer Mutter, „die sich in den letzten Tagen neben ihrer Arbeit und Haushalt und Kinder von morgens bis abends selbstlos um Foxy gekümmert hat.“