Finanzierung der Neuen Mitte ist möglich

Selten hat eine E-Mail aus Berlin in einer Stadtverwaltung so viel Freude ausgelöst: Das Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat hat der Stadt Scheer eine Förderung in Höhe von 3,35 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus für die Neue Mitte zugesagt. „Damit können wir uns die große Variante leisten“, sagt Bürgermeister Lothar Fischer. Was bedeutet, dass neben einer Sporthalle auch der Umbau des unter Denkmal stehenden Fruchtkastens möglich sein wird.

„Auf diese Nachricht machen wir jetzt hier erst einmal eine Flasche Sekt auf“, sagt Fischer am Telefon. „Und dann verschicken wir die rohe Botschaft per App an die Einwohner von Scheer.“ Schließlich rücke mit dieser hohen Fördersumme die Umsetzung des Großprojekts in greifbare Nähe. Schon vor zwei Jahren hatte sich die Stadt für Mittel aus dem Bundesprogramm beworben, war aber leer ausgegangen. „Wir haben die Planungen weiter vorangetrieben und konnten unserem neuen Antrag weitere Details und vor allem ein genehmigtes Baugesuch beifügen“, sagt Fischer. „Ich denke, das wird den Ausschlag im Auswahlverfahren gegeben haben.“ Wichtig sei der unabhängigen Jury nämlich vor allem auch gewesen, dass Projekte gut geplant und auch umsetzbar seien. „So eine Genehmigung ist da maßgeblich in der Bewertung.“

Insgesamt stellt der Bund über das Programm 140 Millionen Euro für städtebauliche Maßnahmen zur Verfügung. „Mit vielen interessanten Projekten zeigen die Städte und Gemeinden auf, wie Herausforderungen in der Stadtentwicklung auf innovative Weise gelöst werden können“, wird Innenminister Horst Seehofer in einer Pressemitteilung des Ministeriums zitiert. Gefördert würden Projekte, die Vorbildcharakter haben. Die Neue Mitte in Scheer ist eins von vier in Baden-Württemberg geförderten Projekten. Insgesamt hatten sich bundesweit 118 Kommunen beworben, 35 erhalten eine Unterstützung.

Im September 2016 hatte sich der Gemeinderat dafür ausgesprochen, die „Deluxe-Variante“ mit Ausbau des Fruchtkasten als Kultur- und Versammlungsstäte zu verfolgen. Architekt Patrick Dorn hatte allerdings trotzdem den Auftrag bekommen, in zwei Richtungen zu planen und auch die Variante ohne Fruchtkasten, mit einer reinen Sporthalle auf dem Götz-Areal vorzubereiten. Die Baugenehmigung sei aber für die große Variante erteilt worden.

Um diese umsetzten zu können, das war von Anfang an klar, braucht die Stadt Scheer Fördermittel von rund sechs Millionen Euro. Mit einem Eigenanteil von weiteren 3,5 Millionen Euro sei die Neue Mitte dann hoffentlich finanziert. Die hohe Summe an Fördermitteln hat die Stadt mit der Nachricht aus Berlin nun fast zusammen. „Wir haben schon Förderbescheide aus der Städtebauförderung, der Sportstättenbau und dem Ausgleichsstock bekommen“, zählt Lothar Fischer auf. Offen sei jetzt noch ein weiterer Antrag für den Fruchtkasten aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 400 000 Euro. „Wenn wir die auch bekämen, hätten wir die komplette Fördersumme zusammen“, sagt er.

Im Sommer kann der Bürgermeister die Förderurkunde in Berlin abholen. „Wenn wir die Freigabe aus Berlin haben, könnten wir theoretisch sofort loslegen“, sagt Fischer. Loslegen würde in dem Fall bedeuten, das die Leistungsphase 5 beauftragt würde, die vor allem die Arbeiten des Statikers umfassen. „Die Bagger werden in diesem Jahr wohl eher nicht mehr anrollen“, so Fischer. „Aber wir haben eine ganz wichtige Hürde geschafft.“

Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß freut sich über die Entscheidung der Jury. „Das war ein zähes Ringen, doch unser Einsatz mit der Stadt Scheer hat sich gelohnt. Die Umgestaltung der Stadtmitte schafft einen neuen Ortskern und gibt der Stadt ein ganz neues Gesicht. Durch die Einbindung des Denkmalbestands und die Schaffung neuer Freizeitmöglichkeiten werde ein wichtiger Beitrag zur stärkeren Identifikation der Menschen vor Ort und eine neue touristische Attraktion in unserer Region geschaffen.