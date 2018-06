Feuerwehr löscht Balkonbrand

Auf einem Balkon in der Fabrikstraße in Scheer hat es am Sonntagnachmittag gebrannt. Eine Anwohnerin bemerkte das Feuer laut Polizeibericht gegen 14.45 Uhr und alarmierte die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen an, konnte das Feuer schnell löschen und so einen größeren Schaden verhindern. Ein Blumentrog, ein Sichtschutz und die Hausfassade wurden durch die Hitzeentwicklung und Ruß in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Möglicherweise ist das Feuer durch einen zuvor benutzten Holzkohlegrill ausgebrochen, heißt es in der Mitteilung der Polizei.