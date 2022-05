Feierlich und mit viel Programm

Zum 416. Mal hat die katholische Gemeinde Scheer das traditionelle Maifest am ersten Sonntag im Mai gefeiert. Dabei werden die drei Schutzheiligen Wunibald, Willibald und Walburga geehrt.

Um 9 Uhr begann der feierliche Gottesdienst in der Nikolauskirche in Scheer, den Pfarrer Wasswa und Festprediger Mathias Michaelis zelebrierten. Im Anschluss an das Hochamt konnten die Gottesdienstbesucher bei besten Wetterverhältnissen die Prozession mit den Büsten und den Reliquien der drei Heiligen halten.

In der Scheerer Ortsmitte, beim Altersheim Sankt Wunibald wurde am extra errichteten Altar um den Schutz und den Segen für die Gemeinde gebetet. Pfarrer Mathias Michaelis spendete den Anwesenden und der Gemeinde den Schutzsegen. Danach führte die Prozession wieder über die Altstadt zurück in die Kirche. Die Stadtkapelle Scheer spielte zum Abschluss des Festgottesdienstes in gewohnter Weise das Lied „Großer Gott wir loben dich“.

Nachmittags wurde im Gemeindehaus für die Bevölkerung Kaffee und Kuchen angeboten. Der Mesner der Gemeinde, Roland Rieder, führte die anwesenden und interessierten Kinder und Jugendlichen durch die Kirche – abschließend konnten sie die neu gewonnenen Kenntnisse über Nikolauskirche in einer „Kirchenrallye“ niederschreiben.

Das Maifest erfuhr in diesem Jahr noch eine besondere Bereicherung: Vor der abendlichen Dreiheiligen-Andacht waren „Himmlische Klänge“ in der Kirche St. Nikolaus zu hören. Hans-Peter Hirthammer an der Querflöte und Georg Ströbele an der Orgel sowie am Klavier spielten Werke aus Barock, Klassik und Romantik. Die Barockkirche in Scheer bot mit ihrer idealen Akustik den passenden Rahmen für das Konzert. Vor Beginn des zweiten Teils stimmte Conny Brendle mit dem Mörike-Gedicht „Er ist's“ auf den Frühling ein. Das gemeinsam gesungene Abendlied „Herr, bleibe bei uns“ bildete einen stimmungsvollen Abschluss.

Die Andacht zu Ehren der drei Heiligen um 18.30 Uhr, die in kleiner Runde im Altarraum gehalten wurde, rundete das Fest im christlichen Sinn in der Abendstunde ab. Nach der Andacht konnten die Teilnehmer den persönlich ausgewählten Segen des jeweiligen Heiligen durch Pfarrer Michaelis entgegennehmen. Einige haben das angebotene Walburgisöl, das aus dem Bistum Eichstätt gesendet wurde, gegen eine Spende mit nach Hause genommen.

Am Ende des feierlichen Tages war klar, dass der Erhalt der Tradition am Maifest bei vielen in der katholischen Gemeinde Scheer große Wertschätzung erfährt und die meisten an der Tradition festhalten wollen.