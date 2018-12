Förderverein will nicht nur den Fruchtkasten sanieren

Der Förderverein für den „Erhalt historischer Gebäude in der Stadt Scheer an der Donau“ hat sich zur Hauptversammlung getroffen. Das große Projekt ist der Fruchtkasten, doch auch darüber hinaus überlegt sich der Verein, bei kleineren Vorhaben tätig zu werden: Die Idee der Sanierung des alten Waschhäuschens im Garten des ehemaligen Pflegeheims wurde in der Versammlung diskutiert.

Vorsitzender des Fördervereins ist Bürgermeister Lothar Fischer. Wie er deutlich machte, liegt bisher das Hauptaugenmerk des Vereins auf der geplante Sanierung und Erweiterung des Fruchtkastens auf dem Götz-Areal. Allerdings ist die Frage eines Zuschusses aus dem Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus noch ungeklärt. Aktuell sei es so, dass der Zuschussantrag fristgerecht Ende November ans Regierungspräsidium geschickt worden sei. „Zur Fasnet wissen wir hoffentlich, ob wir zum Zuge kommen“, sagt Lothar Fischer. „Aktuell fehlen noch 3,3 Millionen Euro. Das ist ein Haufen Geld, das wissen wir“, erläuterte er weiter. Solange über den Zuschuss noch nicht entschieden ist, müsse der Förderverein beim Thema Fruchtkasten „die Beine still halten“, bemerkte Fischer. „Wir dürfen jetzt nicht mit dem Abbruchhammer hineingehen. Das wäre zuschussschädlich“, sagte er.

Noch keine Aktivitäten

Groß tätig geworden ist der Verein noch nicht. So war die Hauptversammlung am Freitag die Hauptversammlung für das Jahr 2017, nicht für 2018. Obwohl der Verein noch nicht lange existiert, sind aber bereits Spenden eingegangen: Lothar Fischer konnte von einem knapp mittleren fünfstelligen Kassenstand berichten. Gemeinderat Christoph Auer führte den Punkt Entlastung durch. „Schön, dass es den Verein gibt“, sagte er. Er riet dazu, mehr Werbung zu machen, um mehr Mitglieder zu gewinnen. „Damit es mehr werden als die zwei Dutzend, die es sind“, sagte er mit Blick auf die derzeitige Mitgliederanzahl von 24. Auer und Harald Schierl wurden von der Versammlung zu Kassenprüfern bestimmt.

In der Versammlung wurde deutlich, dass einige Mitglieder sich wünschen, dass sich der Verein nicht nur auf das Thema Fruchtkasten fokussiert, wie es der Vereinsname „Erhalt historischer Gebäude in der Stadt Scheer“ auch nahelege. Bürgermeister Lothar Fischer sah das ähnlich, wollte aber vor allem städtische historische Gebäude in den Blick nehmen. Die Sanierung privater historische Gebäude mit Vereinsmitteln zu unterstützen, das führe zu weit.

Ein mögliches städtisches historisches Sanierungsobjekt nannte er: Das alte Waschhäusle im Garten des ehemaligen Pflegeheims. Das sei renovierungsbedürftig. „Das haben wir mit dem Bauhof erstmal gesichert“, erläuterte Fischer, ein entsprechender Spanngurt um das Häuschen sei angebracht worden. „Dort könnte man natürlich etwas machen“, sagte er. „Das wäre ein kleines Objekt, wds auch überschaubar wäre“ – das Waschhäuschen ist dem Vernehmen nach wohl nur um die zwölf Quadratmeter groß. Als erstes könne man das Häuschen mal entrümpeln, schlug Fischer vor. Aus Sicherheitsgründen müsse man dann in einem weiteren Schritt vor einer Renovierung aber noch einen Architekten oder Statiker heranziehen. Die Vereinsmitglieder diskutierten angeregt über das alte Waschhaus, es war spürbar, dass einige sich mit dem Thema näher befassen wollen.