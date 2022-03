Essen auf Herd sorgt für Feuerwehreinsatz

Aufgrund von Brandgeruch hat eine Nachbarin am Dienstag gegen 16 Uhr Feuerwehr und Polizei in die Gräfin-Monika-Straße in Scheer gerufen. Die Frau hatte zuvor mehrfach an der Wohnungstüre ihres Nachbarn geklingelt, woraufhin niemand geöffnet hatte. Bei einer Überprüfung durch die Rettungskräfte stellte sich heraus, dass die Wohnung trotz Essens auf dem eingeschalteten Herd leer war. Aufgrund des Rauchs stellte die Feuerwehr Abzugsgeräte auf, ein Sachschaden entstand nicht. Noch während der Einsatzmaßnahmen kehrte der überraschte Bewohner zurück, er hatte die Wohnung offensichtlich für eine kurze Besorgung verlassen.