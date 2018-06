Es wurde nie nach Noten, nur nach der Orgel gefragt

Der langjährige Organist Lothar Stumpp wird am Sonntag verabschiedet. 63 Jahre lang hat er den Orgeldienst verrichtet, davon 53 Jahre in Scheer. Das Orgelspiel gehörte zum Alltag und zum Jahreslauf. Blickt er zurück, so zeigt sich, dass die Orgel sein Leben geprägt hat.

Stumpp ist in der Göge geboren. Sein Vater ließ ein Klavier anliefern, die Kinder sollten musizieren lernen. Der junge Lothar war ein wenig enttäuscht, er hätte lieber Akkordeon gelernt. Als er nach Saulgau in die Lehrerausbildung kam, da hatte er einen Vorsprung: Er konnte schon Klavier spielen. Nach der dritten Stunde musste er mit seinem Lehrer in den Gottesdienst in die Antoniuskirche. Der Lehrer hatte dort Orgeldienst. „Er machte das Vorspiel und dann rief er: Jetzt lang rein! Dann musste ich nahtlos das Lied spielen!“, erinnert sich Stumpp. Es war das Lied „Komm Schöpfer Geist“, die Hände haben ihm gezittert.

Bald übernahm er regelmäßige Orgeldienste. „Am Anfang hatte ich noch Angst, das verging dann bald“, erzählt er. In Fulgenstadt erkrankte der Organist, der Pfarrer erkundigte sich, wo ein Schüler als Aushilfe zu bekommen sei: Es wurde Lothar Stumpp geschickt. „Das war nicht schlecht: Ich bekam nach dem Gottesdienst immer ein gutes Mittagessen“, freut er sich noch heute.

Der Orgelunterricht lief über die gesamte Ausbildungszeit mit. Als die Ausbildung 1953 abgeschlossen war, schickte ihn das Schulamt nach Giengen an der Brenz. Dort war die erste Frage des Rektors: „Sie kommen doch aus dem katholischen Oberland, Sie können sicher Orgel spielen?“ Am nächsten Tag sei dann der Pfarrer vorbeigekommen, um ihm den Orgeldienst anzutragen. Sonntagsgottesdienste, Hochzeiten, Andachten, Requiems, Bußandachten, Weihnachten, Ostern und Hochfeste des katholischen Kirchenjahrs.

Es folgten Orgeldienste in Erisdorf und Königseggwald. Dann erfuhr Stumpp vom Rektor Walter Bleicher, dass in Scheer eine Lehrerwohnung und -stelle frei geworden sei. Er wechselte 1961 nach Scheer: Dort übernahm er den Orgeldienst, die Leitung des Kirchenchors und des Gesangvereins. „Mich hat man noch nie gefragt, mit welcher Note ich die Lehrerausbildung abgeschlossen habe. Es wurde immer gefragt, ob ich orgeln könne“, erinnert sich Stumpp.

Auf der Anrichte im Flur stapeln sich die Notenhefte. Ganz oben liegt das „Largo“ aus der Oper „Xerxes“ von Georg Friedrich Händel, sein Lieblingsstück. Am Samstag habe er stets den Sonntagsgottesdienst zu Hause am Klavier vorbereitet. Am Sonntagmorgen habe er dem Pfarrer angekündigt, was er spielen werde. Nach dem Gottesdienst habe er noch für sich gespielt und Registrierungen ausprobiert, um neue Klangfarben zu entwerfen. „Ich habe als Organist zehn Pfarrer erlebt“, sagt er. Er habe am liebsten gespielt, wenn die Gemeinde gut mitsang. Die Orgel in Scheer ist mit 25 Registern nicht gerade klein, aber keine Konzertorgel. Für die Liturgie war sie recht.

Nach 63 Jahren Orgeldienst hört Lothar Stumpp auf: „Ich denke, das darf ich jetzt“, sagt er. Und hofft, es findet sich einen Nachfolger. Aushelfen würde er schon noch. Komisch sei, am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen und nicht an der Orgel zu sitzen. Daran kann er sich nur schwer gewöhnen. Deshalb besucht er gern den Gottesdienst in anderen Gemeinden und geht dorthin, wo es große Orgeln gibt, wie Zwiefalten zum Beispiel.