Erstklässler lernen gleich den Buchstaben „L“

Groß ist die Aufregung in vielen Familien in Scheer und Heudorf am vergangenen Samstag gewesen: Die Einschulung stand an. 29 Kinder wurden in die Gräfin-Monika-Schule aufgenommen, so viele wie seit sehr langer Zeit nicht mehr.

Auf dem Schulhof wurden die ABC-Schützen von den Zweitklässlern mit der Geschichte vom Löwen, der zur Schule geht, und einem szenischen Spiel über all das, was sie in der Schule erwartet, begrüßt. Schulleiter Alexander Speh wandte sich in seiner Ansprache direkt an die Kinder und wünschte ihnen und ihren Familien einen guten Start in die Grundschulzeit. Nach einem Gruppenfoto vor der Schulhaustür sprach Gemeindereferentin Claudia Roeder Segensworte für die neuen Schulkinder und deren Familien. Nach dem von Lehrern und Zweitklässlern vorgetragenen Schullied „So schee ka Schule sei“ wurden die Erstklässler namentlich aufgerufen und gingen mit ihrer Klassenlehrerin Pamela Keinath zu einer ersten Unterrichtsstunde ins Klassenzimmer. Eltern, Freunde und Verwandte wurden von Eltern der zweiten Klasse in dieser Zeit mit Getränken und Gebäck versorgt und konnten sich am Stand des Schulfördervereins informieren. Außerdem erhielten sie dort ihr Willkommensgeschenk, ein Schul-T-Shirt, das vom Förderverein spendiert wurde.

Nach einer ersten Schulstunde zum Buchstaben „L“ wie Löwe durften die stolzen Erstklässler dann nach Hause und freudig ihre Schultüten auspacken.