Erstes Ziel ist die Sommerferienbetreuung

Die Gräfin-Monika-Grundschule in Scheer hat jetzt einen Förderverein. Bei Gründungsversammlung am Donnerstag haben 17 Gründungsmitglieder die Satzung beschlossen, das Protokoll unterschrieben und einen Vorstand gewählt. Vorsitzender ist Markus Wiedemann, seine Stellvertreterin Dorit Ritter, Schriftführer Jürgen Ritter, Kassiererin Melanie Schwing. Außerdem wurden vier Beisitzer gewählt: Harald Will, Yvette Markert, Andrea Gönner und Silke Luther. Kassenprüfer sind Birgit Eisele und Sandra Gröber. Der Mitgliedsbeitrag kostet zwölf Euro im Jahr.

Schulleiter Alexander Speh erklärte, er freue sich über die Gründung des Fördervereins und sei dankbar dafür. Er möchte jedoch nicht im Vorstand sein, um Interessenkollisionen zu vermeiden. Der Förderverein sei wie ein Zahnrad aufgebaut: Schule, Stadt und Familien arbeiten zusammen für die Kinder. Ziel sei, dass die Kinder gerne zur Schule gehen, Spaß an ihrer Schule haben und gute Noten schreiben, sagte der Vorsitzende Markus Wiedemann. Dazu brauche es finanzielle Unterstützung, dafür wollen sich Vorstand und Mitglieder engagieren.

Spielgeräte sollen gekauft werden

Der Förderverein will Spielgeräte kaufen, Betreuungskräfte einstellen, mittelfristig einen Jugendraum ermöglichen und die Schulbibliothek erweitern. Auch soll die Schule eine Solidargemeinschaft sein, die Kinder aus sozial und wirtschaftlich schwachen Familien die Teilhabe ermöglicht, zum Beispiel beim Schulausflug.

Bürgermeister Lothar Fischer betonte, dass die Gemeinde Schulträger ist und zuständig für die Möblierung und das Lernmaterial. Das sei nicht Gegenstand der Arbeit des Fördervereins. In diesem Jahr stünden 70 000 Euro für die neue Möblierung der Grundschule zur Verfügung. „Mancher von uns ist bereits auf diesen Stühlen und an diesen Tischen gesessen“, sagte er. Es sei Zeit, in eine moderne Möblierung zu investieren.

Der Förderverein hat bereits konkrete Vorstellungen: Vorstand und Mitglieder wollen Feste organisieren, das AG-Programm ausbauen, Schulprojekte und Wandertage begleiten. Auch soll in den Sommerferien für drei Wochen ein Programm organisiert werden, weil berufstätige Eltern sich schwer tun, diese Zeit zu überbrücken. Die Arbeit des Fördervereins wird durch die Beiträge der Mitglieder, Spenden und Sachspenden von Sponsoren und Zuschüsse von Bund, Land und Gemeinde finanziert. Auch haben die Mitglieder vor, Veranstaltungen zu organisieren, um aus dem Erlös Projekte zu ermöglichen.

Intensiv und ausführlich hat die Gründungsversammlung die Satzung durchgesprochen und bearbeitet. Jeder kann Mitglied werden und sich engagieren. Die Mitgliedschaft wird beantragt und vom Vorstand bewilligt. Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich, die Mitgliederversammlung kann angemessene Aufwandsentschädigungen beschließen. Nun wird die Satzung dem Finanzamt vorgelegt, um die Gemeinnützigkeit anerkannt zu bekommen. Anschließend wird der Förderverein am Amtsgericht Ulm eingetragen. Dorit Ritter kündigte an, dass der Förderverein Mitglied beim Landesschulförderverein Baden-Württemberg werden wird, um Zuschüsse beantragen zu können und die notwendigen Versicherungen abzuschließen.

Die Arbeit wird sofort aufgenommen. Ziel ist bereits für die Sommerferien ein Programm zur Betreuung der Kinder zu planen. Der Betreuungsbedarf werde derzeit abgefragt, so Fischer. Dorit Ritter bat die Gründungsmitglieder in der AG-Ferienprogramm mitzuarbeiten. Man könne nicht nur zu dritt planen. Man überlege, jemand für die drei Wochen anzustellen, der die Betreuung der Kinder verantwortlich übernimmt. Ehrenamtliche könnten unterstützend hinzukommen. Am Mittwoch, 2. Mai findet das erste Treffen im Sitzungssaal des Rathauses zur Planung des Ferienprogramms statt.