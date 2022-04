Erlebniswanderung des Albvereins

Am Sonntag, 24 April, bietet der Schwäbische Albverein Ortsgruppe Scheer unter der Bezeichnung „Wandern plus“ eine Erlebniswanderung im Naturpark Obere Donau an. Ausgangsort ist der Geburtsort des Predigers Abraham-a-Sancta-Clara. Kreenheinstetten mit dem Geburtshaus und Museum des Hofpredigers bildet den Ausgangspunkt der Wanderung. Der Treffpunkt ist beim Landgasthaus zur Traube in Kreenheinstetten um 14 Uhr, Rückkehr gegen 17 Uhr. Länge der Wanderung: 8,5 Kilometer. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung bei Wanderführer Erich Fischer unter Telefon 07576 / 96 17 93 erforderlich.