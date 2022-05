Elternsprechstunde für Erziehungsfragen in Scheer

Das Familienzentrum Kinderhaus Sonnenschein der Stadt Scheer bietet seit einiger Zeit eine „Außensprechstunde“ der Erziehungsberatungsstelle Sigmaringen an. Eltern sollen damit eine niederschwellige Möglichkeit vor Ort erhalten, um sich in Fragen der Erziehung beraten zu lassen. Das Angebot wird gut angenommen. Und das Familienzentrum erklärt, warum die frühe Bildung von Kindern immer mehr in den Fokus rückt.

Über die Eltern-App und über die Homepage informiert die Leitung des Familienzentrums über die nächsten Termine und nimmt Anmeldungen entgegen. Um einen Termin zu erhalten, müssen sich die Eltern lediglich bei der Leitung melden. Das Anliegen der Eltern wird dann vertraulich im Termin mit der Erziehungsberatungsstelle besprochen, denn selbstverständlich gilt auch bei Gesprächen vor Ort die Schweigepflicht, wie es in einer Pressemitteilung des Familienzentrums heißt. Die Eltern erleben diese Form der Anmeldung als entlastend, heißt es in der Mitteilung weiter. Sie können so „im Vorbeigehen“ einen Termin für sich buchen, ohne bei jemand Unbekannten anrufen zu müssen.

Es sei festzustellen, dass sich auch Eltern trauen, einen Termin für sich in Anspruch zu nehmen, die nur ein „kleines Anliegen oder eine kleine Unsicherheit“ spüren, so das Familienzentrum: „Die Eltern melden zurück, dass ihnen das Angebot gutgetan habe. Auch kleine Unsicherheiten können uns im Alltag lähmen und unsere Aufgabe – starker Leuchtturm für unsere Kinder zu sein – beeinträchtigen.“

Aber auch Eltern, die sich größere Sorgen machen, nutzen das Angebot. Meist wünschen die Eltern dabei die Begleitung der Erzieherin oder des Erziehers. Die intensive Beziehung zwischen pädagogischer Fachkraft und Eltern scheint eine Stütze beim Wahrnehmen einer solchen Beratung, aber auch in der Erläuterung der Situation für die Eltern zu sein, teilt das Familenzentrum mit. Durch das Beisein der Erzieherin könnten gemeinsam ganzheitliche Lösungen erarbeitet werden, die sowohl im Kindergarten als auch im Elternhaus ansetzen und so das Gefühl „Wir- zusammen für das Kind“ weiter vorangetrieben werden kann.

Auch das pädagogische Fachpersonal bucht sich immer wieder einen Termin, um verschiedene Situationen gemeinsam zu beleuchten und somit eine weitere fachliche Meinung, die objektiv von außen den Blick auf die Gegebenheit richtet, einzuholen.

Denn die frühe Bildung von Kindern ist laut Mitteilung in den letzten Jahren immer stärker in den Fokus geraten. Wissenschaftliche Erkenntnis sei, dass die ersten sechs Lebensjahre entscheidend für die weitere Entwicklung eines Kindes sind. Förderung, die in dieser Zeit verpasst wurde, habe weitreichende Konsequenzen für das Kind. Die frühe Förderung von Kindern sei jedoch nur ein wichtiger Aspekt, der nötig sei, um den Kindern eine gute Lebensperspektive zu ermöglichen. Es werde immer deutlicher, welche außerordentliche Bedeutung das familiäre System auf die Entwicklung eines Kindes hat. In der fachwissenschaftlichen Diskussion werde daher immer stärker betont, dass ein wirkungsvolles Konzept zur Verbesserung der Chancengerechtigkeit der Kinder beide Ansätze berücksichtigen muss, so das Familienzentrum.