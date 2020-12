Elternbeiträge erhitzen die Gemüter im Gemeinderat

Die geplante Anpassung der Elternbeiträge für die Betreuung der Kinder im Familienzentrum Kinderhaus Sonnenschein für das Jahr 2021 hat zu einer kontroversen Debatte im Gemeinderat geführt. Die Stadtverwaltung hatte vorgeschlagen, sie bis auf Weiteres auszusetzen. Dem folgten die Mehrheit des Gremiums nicht: Sie forderte die Verwaltung auf, die Anpassung im Frühjahr wieder auf die Tagesordnung zu setzen und das entstandene Defizit vorzulegen.

Bürgermeister Lothar Fischer wurde ein wenig überrascht. Er hatte eine lapidare Vorlage für die Rätinnen und Räte formuliert: Darauf stand nur, dass vor zwei Jahren, im Zuge der letzten Anpassung der Elternbeiträge, der Gemeinderat eine Laufzeit der Beiträge bis 31. Dezember 2020 festgelegt hatte. Eine Anpassung stünde also für die Jahre 2021 und folgende an. „Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit eingeschränkten Dienstbetrieb schlägt die Verwaltung vor, eine Anpassung der Elternbeiträge bis auf weiteres auszusetzen“, stand auf der Sitzungsvorlage. In der Sitzung schlug Fischer vor, bis Ende des Schuljahres keine Anpassung vorzunehmen.

Als erste befürwortete Rätin Liane Hildebrandt diesen Vorschlag mit der Begründung, dass Familien unter Kurzarbeit litten und sie hoffe, dass im Frühjahr die Wirtschaft wieder angekurbelt werde. „Bis dahin erhöhen wir nicht“, sagte sie. Auch Rat Christoph Auer sprach sich für eine Aufschiebung, aber nicht bis September 2021, weil im Herbst/Winter die nächste Corona-Welle drohe. „Wir erhöhen dann pünktlich zum Winter die Gebühren.“ Er schlug vor, frühestens Ende 2021 zu überlegen, ob 2022 die Elternbeiträge erhöht werden sollen.

Darauf schloss sich eine Debatte an, die von Rat Andreas Merkle eröffnet wurde. Er argumentierte, dass es keinen optimalen Zeitpunkt für eine Erhöhung der Beiträge gebe. Die Stadt habe höhere Kosten wegen der Lohnerhöhungen und Prämien, die den Erzieherinnen bezahlt werden. „In drei Jahren kommt dann der große Sprung, der richtig weh tut“, gab er zu bedenken. In diese Argumentation fügten sich weitere Ratsmitglieder ein. Das Gremium forderten eine Kostenaufstellung, um nachvollziehen zu können, wie hoch das Defizit im Kindergarten ist. Erst dann könne man darüber beraten, ob die Beiträge angehoben werden müssen oder nicht.

Ob die Gemeinde Corona-Hilfen bekommen hätte, wurde aus dem Gremium gefragt. Bürgermeister Fischer bestätigte, dass zwei Mal Hilfen eingegangen seien. „Sogar sehr schnell“, sagte er. Rätin Doris Voggel erinnerte, dass bei der ersten Corona-Welle den Eltern die Kindergartenbeiträge erlassen wurden und sprach sich ebenfalls für die Erhöhung der Gebühren aus.

Aus dem Gremium kam die Frage, ob die Betreuung tatsächlich eingeschränkt sei. Bürgermeister Fischer erklärte, dass die Kinder vollumfänglich betreut werden, dass aber die Gruppen getrennt bleiben. Er erinnerte: Als nach der Wiederöffnung im Frühjahr die Kinder im Wechsel betreut wurden und dadurch die Betreuungsstunden gesenkt wurden, seien die Beiträge auf die Stunde genau abgerechnet worden.

Ein Rat erklärte, es sei derzeit der schlechteste Zeitpunkt, um über eine Erhöhung nachzudenken: Es könne sein, dass in Anbetracht der derzeitigen Infektionszahlen in den nächsten Wochen die Kindergärten wieder ganz schließen müssen.

Am Ende entschieden Gremium und Bürgermeister, dass die Anpassung der Beiträge im Februar wieder auf die Tagesordnung gesetzt werde und dass die Verwaltung genaue Zahlen über den Abmangel vorlegen werde. Bis dahin werde man mehr über die Entwicklung der Infektionszahlen wissen.