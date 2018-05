Einwohner organisieren im Handumdrehen einen neuen Maibaum

Dank des Einsatzes engagierter Menschen aus Scheer konnte noch am Dienstag, 1. Mai, ein Ersatzbaum für den in der Nacht von unbekannten Tätern umgesägten Maibaum in der Ortsmitte von Scheer aufgestellt werden. „Ich bin wirklich dankbar und stolz, dass es so tolle Leute in der Stadt gibt, die das im Handumdrehen auf die Beine stellen können“, sagt Bürgermeister Lothar Fischer.

Am Dienstagmorgen hatte zunächst der Ärger überwogen. „Irgendwann zwischen 3 und 4 Uhr in der Nacht muss das gewesen sein“, sagt Fischer. Der Maibaum war in diesem Jahr am Montag ohne viel Aufhebens vom städtischen Bauhof aufgestellt worden. „Es hätte keine musikalische Begleitung durch Stadtkapelle oder Fanfarenzug gegeben, deshalb haben wir ausnahmsweise den offiziellen Termin ausfallen lassen“, sagt er. Nichtsdestotrotz sei natürlich vielen Einwohnern aufgefallen, dass der Baum über Nacht umgesägt worden war. „Ob da einer oder mehrere Täter zugange waren, wissen wir nicht“, so Fischer.

Neue Stange wird organisiert und die Spitze dort angebracht

Ihn hätten aber gleich am Morgen mehrere Leute angerufen, die der Meinung waren, dass man Scheer ja wohl nicht ohne Baum lassen könne. „Wir haben so ein paar typische Macher im Ort, die meinten: Wir brauchen einen Ersatzbaum und die das auch gleich in die Hand genommen haben“, sagt Fischer. Die von Ehrenamtlichen geschmückte Baumspitze und die Ringe werden stets an derselben rund 15 Meter hohen Stange befestigt. Die war aber nun nicht mehr zu gebrauchen. „Es wurde eine neue Stange organisiert und die Spitze dort angebracht“, so Fischer. Jetzt sei der Baum zwar drei Meter kleiner und habe einen Ring weniger, sehe ansonsten aber super aus.

Über die Stadt-App und soziale Dienste wie Whatsapp und Facebook wurden die Menschen in Scheer über den Ersatz informiert. „Um 16 Uhr beim zweiten Maibaumstellen waren dann auch einige da“, sagt Fischer. Spontan seien Würstchen und Getränke organisiert worden, sodass es am Ende doch noch ein kleines Fest gegeben habe.