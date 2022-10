Einheimische sollen beim Brennholz bevorzugt werden

Scheer (jek) - Die Stadt Scheer wird das Brennholz aus dem Stadtwald in diesem Jahr nicht versteigern. Stattdessen sollen die Einwohner der Stadt bei einer Bestellung per Anmeldeformular zuerst bedient werden. Weil Revierförster Lorenz Maichle von einer stark erhöhten Nachfrage ausgeht, könnte auch eine Kontingentierung des Holzes infrage kommen. Nur, wenn die Anfragen aus Scheer abgearbeitet werden konnten, sollen auch Auswärtige das Holz aus Scheer kaufen können.

Beim Festlegen der Preise haben sich Stadtverwaltung und Gemeinderat an den Nachbarkommunen orientiert. Einwohner von Scheer und Heudorf sollen den Festmeter Holz für 80,25 Euro (brutto) erhalten, Auswärtige für 96,30 Euro. Dieser Preis gilt für gutes Hartlaubholz, Nadelholz und Weichlaubholz soll günstiger zu haben sein.

In den vergangenen Jahren hat die Stadt Scheer im Schnitt 217 Festmeter Brennholz veräußert. Angesichts steigender Energiepreise würden sich die Verbraucher stärker auf Holz als Heizmittel konzentrieren, so Revierförster Maichle. „Wir gehen deshalb davon aus, dass vermehrt Interessenten aus anderen Kommunen kommen und alle sich für größere Mengen interessieren.“ In seinen Augen könnte es dann bei einer Versteigerung dazu führen, dass sich einzelne Bieter gegenseitig hochschaukeln und Einheimische am Ende leer ausgehen.

So viel Holz steht zur Verfügung

Deshalb soll es in diesem Jahr zwischen dem 31. Oktober und dem 11. November eine Anmeldung mit einem Bestellformular geben. Dies soll im Amtsblatt abgedruckt und auf der Homepage der Stadt zum Download bereit gestellt werden. Laut Maichle stehen insgesamt rund 500 Festmeter zur Verfügung, die nachhaltig geschlagen werden können. Davon seien aber nur etwa die Hälfte hochwertiges Hartlaubholz. „Aber auch die anderen Holzarten eignen sich zum Heizen“, sagte er.

Bürgermeister Fischer betonte, dass die Verwaltung vorhabe, das Holz nur in haushaltsüblichen Mengen zu verkaufen. „Wir berücksichtigen dabei aber auch, dass es Haushalte mit mehr Bedarf gibt“, sagte er. „Wenn jemand ausschließlich mit Holz heizt, lassen wir dem natürlich nicht das Holz ausgehen.“