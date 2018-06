Ein Arzt für Scheer: „Die Stadt profitiert wie ich“

In Scheer hat es sich schon herumgesprochen, aber jetzt darf es auch öffentlich gemacht werden: Dr. Joachim Brummund, der im Herbst nach 35 Jahren seine Praxis für Allgemeinmedizin in Mengen aufgegeben hat, wird ab April Patienten in Scheer versorgen. Jennifer Kuhlmann hat sich mit Dr. Brummund darüber unterhalten, warum er mit 70 Jahren noch praktizieren will und warum er sich für Scheer entschieden hat.

Herr Dr. Brummund, Sie hatten bis Ende September des vergangenen Jahres eine eigene Praxis in Mengen. Woher kommt der Sinneswandel, jetzt doch weiter zu praktizieren?

Eigentlich habe ich es mir gar nicht anders überlegt. Ich hatte mir vorgenommen, meine eigene Praxis zu meinem 70. Geburtstag aufzugeben. Ganz mit der Arbeit aufzuhören, konnte ich mir aber nicht vorstellen. Deshalb habe ich mich bei meinen Mengener Kollegen und Ärzten in der Umgebung umgehört, ob ich ein paar Stunden in der Woche bei Ihnen als angestellter Arzt arbeiten könnte.

Das hat aber nicht geklappt?

Genau. Die Ärzte haben da keine Betätigungsmöglichkeiten für mich gesehen. Das Angebot von Bürgermeister Wild, in Scheer zu arbeiten und von der Gemeinde Räumlichkeiten dafür zur Verfügung gestellt zu bekommen, kam für mich genau im richtigen Augenblick. Das ist wirklich eine Win-Win-Situation für beide Seiten: Scheer bekommt endlich wieder einen Arzt und ich kann noch ein paar Jahre weiter arbeiten.

Wie viel Zeit wollen Sie denn tatsächlich in der Praxis in Scheer verbringen?

Ich will das Modell einer sogenannten Teilzeit-Bestell-Praxis umsetzen. Das bedeutet konkret, dass ich an drei Vormittagen, nämlich montags, mittwochs und freitags von 9 bis 11 Uhr und zwei Nachmittagen, dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr Sprechstunde habe. Angedacht ist allerdings, dass sich die Patienten vorher telefonisch anmelden, damit sich die Termine besser koordinieren lassen.

Wer wird Sie dabei in der Praxis unterstützen?

Meine Frau wird sich wie bisher um die Terminvereinbarungen kümmern. Zusätzlich werde ich noch eine Arzthelferin einstellen, die mich bei der Behandlung unterstützt und zum Beispiel Blut abnimmt. Ich habe bereits einige Bewerbungen vorliegen und werde da sicher jemand Passendes finden.

Ursprünglich sollte die Praxis im ehemaligen Pflegeheim untergebracht werden. Warum muss es jetzt mit dem Provisorium am Mühlberg so schnell gehen?

Ich muss spätestens am ersten April wieder praktizieren, weil ich sonst meine Zulassung verliere. Die habe ich nach der Aufgabe meiner Praxis für ein halbes Jahr stilllegen lassen, aber verlängert werden kann die Ruhepause nicht. Die Übergangslösung soll längstens ein Jahr bestehen, danach dürfte alles Nötige geklärt sein.

Das heißt, die Räume am Mühlberg passen einigermaßen?

Ja, für den Übergang auf jeden Fall. Es gibt einen Raum für die Anmeldung, ein Sprechzimmer, ein Behandlungszimmer und ein Wartezimmer. Damit können wir ganz gut anfangen. Die Einrichtung meiner alten Praxis habe ich in der Alten Papierfabrik eingelagert und kann sie rüberholen, wenn die Räume renoviert sind. Es wird den Patienten an nichts fehlen.

Haben Sie sich eine Frist gesetzt, wie lange Sie in Scheer arbeiten wollen?

Mein Vertrag mit der Stadtverwaltung läuft über fünf Jahre. Ich bin zuversichtlich, dass sich bis dahin ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für die Praxis finden wird.

Sie sind optimistisch, obwohl Sie in Mengen acht Jahre lang gesucht und niemanden gefunden haben?

In Mengen gibt es eine ärztliche Überversorgung. Da war es schwer, jemanden zu finden. In Scheer stelle ich mir das einfacher vor. Ich baue jetzt einen Patientenstamm auf und ein Nachfolger könnte natürlich dann auch wieder Vollzeit in der Praxis arbeiten.