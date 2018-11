Eigene Tassen für den Glühwein mitbringen

In der Region ist der Weihnachtsmarkt in Scheer mittlerweile als der „kleinste und kürzeste Weihnachtsmarkt“ bekannt. Er findet am Sonntag, 16. Dezember, ab 17 Uhr auf dem Hirschplatz in Scheer statt und ist zumeist nach etwa zwei Stunden vorbei. Die Gäste gehen satt, zufrieden und meist mit etwas Gebasteltem nach Hause und die Vereine haben ausreichend Einnahmen verzeichnet, um auch in diesem Jahr wieder großzügige Spenden verteilen zu können. In diesem Jahr sind die Erlöse für das Kinderhaus Sonnenschein, die Gräfin-Monika-Grundschule und die Jugendbeteiligung Scheer bestimmt.

Das Angebot für die Besucher wächst von Jahr zu Jahr. Es spielt die Jugendkapelle Muskitos, die Kindergärten führen etwas auf und die Jugendbeteiligung Scheer trägt die Weihnachtsgeschichte vor. Die Besucher werden an den Ständen der Vereinen mit Speisen, Glühwein und Gebasteltem versorgt.

In diesem Jahr wird es auch einen zweiten Glühweinstand geben, der für Entlastung sorgt. Die beliebten Weihnachtsmarkttassen mit dem Aufdruck aus Scheer werden zum Verkauf angeboten. Um so wenig Einwegbecher wie möglich zu verwenden, können die Marktbesucher auch gern ihre eigenen Tassen zum Befüllen mitbringen.

Schüler der Gräfin-Monika-Schule tragen auf Wunsch Gedichte und Lieder vor. Walter Lindner bringt seine Holz- und Krippenfiguren mit. Der Nikolaus wird kleine Gaben an die Kinder verteilen und hat den Knecht Ruprecht mit dabei. Die Organisatoren des Weihnachtsmarktes gehen davon aus, dass in diesem Jahr, in dem der Markt zum 35. Mal stattfinden wird, die Gesamtspendensumme von 50 000 Euro geknackt werden wird.