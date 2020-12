Editha Pröbstle erhält Auszeichnung

Nicht nur Giraffen, Elefanten und Nashörner, die zur Gruppe der bedrohten oder schon ausgestorbenen Tiere gehören, hat die aus Scheer stammende Künstlerin Editha Pröbstle zu ihrem Thema gemacht. Nun wurde sie mit dem Preis der digitalen Kunstmesse „Europics“ in München für den Bereich Skulptur ausgezeichnet. Das geht aus einer Pressemeldung hervor.

Die Künstlerin nennt ihre Arbeiten Kuullus, von denen eine 4,44 Meter hohe, beleuchtete, mit grünem Farbholzschnitt beklebte, dreiteilige Giraffe sogar vor dem Messegelände in München steht. Die Haut besteht aus verschiedenen Blatt- und Blütenteilen, sie werden durch die innere Spezialbeleuchtung erst recht sichtbar. „Zaraffas Enkelin“ hat die in Koblenz lebende Bildhauerin ihre Plastik genannt. Es ist bereits ihre zweite Giraffen-Skulptur. Die erste, ganz in weißen und blauen Farbfleckenformen mit raffiniert gestalteten Holzschnitten in unterschiedlichen Blautönen, heißt Zaraffa, ist sechs Meter hoch und besteht aus vier Teilen.

Aber auch Pröbstles Klappraden wurden von der Jury ausgezeichnet. Schon 2003 hat sie den damals noch nicht für den Verkehr frei gegebenen Glockenberg-Tunnel mit über 100 Klappraden bestückt. Sie nannte diese Reihe „Rad(T)lose“.

Pröbstle hat den Bronzeguss von der Pike auf gelernt. Ihre Bronzen sind wie die Kuullus und Klappraden Einzelstücke mit beweglichen Teilen. Zur Zeit arbeitet sie an einer weiteren beleuchteten Giraffe in Regenbogenoptik und hofft, dass diese, auch wieder sechs Meter hoch, im Jahr 2022 fertiggestellt wird.