Eine Ausstellung mit Arbeiten von Eckhard Froeschlin wird am Sonntag, 1. Juli, unter dem Titel „Reise.Reise“ in der Galerie im Bahnhof in Sipplingen am Bodensee eröffnet. Der Künstler, der in Scheer arbeitet, zeigt Werke, die auf und nach Reisen entstanden sind, oder die sich aufs Reisen beziehen. Um 11 Uhr findet die Vernissage mit einem Bildergespräch statt.

Es gibt also vor allem viele Landschaften zu sehen, als Farbradierung, Reiseaquarell oder Pastellmalerei. Die Ideen und Motive stammen aus den USA, aus Europa oder aus Nicaragua, aber auch aus dem heimischen Donautal. Das Einladungskartenmotiv aus Matagalpa in Nicaragua, zwei Hausfronten vor flammend rotem Hintergrund, ist fast wie eine Vorahnung der jetzigen bürgerkriegsähnlichen Situation dort zu sehen - diese Landschaften sind für den Künstler nicht bloß Ansichten. Und der „Abfahrer“ aus der gleichnamigen Farbradierung mit Blattgoldauflage erinnert daran, dass Reisen gerade in unserer Gegenwart auch sehr unfreiwillig sein kann - Reisende sind oft genug Geflüchtete, Vertriebene oder Migranten, die sich einen Platz zum Leben suchen.