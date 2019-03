DRK übernimmt die Arbeit von 2,5 Vollzeitstellen

Bei der Hauptversammlung der DRK-Bereitschaft Scheer sind am Sonntag im Gasthaus „Adler“ in Ennetach langjährige Mitglieder geehrt worden.

Bereitschaftsleiterin Maria Erhart blickte in ihrem Bericht aufs vergangene Jahr zurück. Ein besonderes Highlight war das OHA-Treffen in Scheer. Hier hat die Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes an allen drei Tagen den Sanitätsdienst übernommen. Weitere Aktivitäten der Bereitschaft waren der Seniorennachmittag, Altkleidersammlungen, vier Blutspendetermine sowie Unterstützung anderer Bereitschaften bei verschiedenen Veranstaltungen. So kam die Bereitschaft Scheer im Jahr 2018 auf rund 5000 Arbeitsstunden. Um die Stunden in Stellen umzurechnen, wären das 2,5 Vollzeit-Stellen, sagte Maria Erhart.

Ebenfalls zu erwähnen ist die HvO-Gruppe (Helfer vor Ort), die insgesamt 104 Einsätze in Scheer und Heudorf leistete. Das waren im Schnitt alle 3,5 Tage ein Einsatz, bei dem die ehrenamtlichen Helfern ihre Zeit zur Verfügung stellen, um die Zeit zu überbrücken bis der Rettungsdienst bei den Hilfsbedürftigen eintrifft.

Schatzmeisterin Brigitte Bednarek berichtete vom Kassenstand der Bereitschaft. Die Einnahmen erzielt die Bereitschaft aus Spenden, Blutspendeterminen und Altkleidersammlungen. Diese werden investiert in das Fahrzeug, Bekleidung, Fortbildungen und Material.

Die Jugendleiterin Melanie Michaelis, berichtet über die Jugendarbeit. So gab es unter anderem ein Zeltlager, an dem 20 Kinder teilnahmen. Besonders freute sich Melanie Michaelis über drei Jugendliche, die vom Jugendrotkreuz in die DRK Bereitschaft übernommen werden konnten.

Mario Rilli, der stellvertretende Kreisbereitschaftsleiter ehrte bei der Versammlung die langjährigen Mitglieder des DRK: Mercedes Beier (fünf Jahre), Lothar Fischer (zehn Jahre), Melaie Michaelis, Karin Fürst, Tanja Kienle (15 Jahre), Gerhard Schenzle (20 Jahre), Elke Sieber (35 Jahre), Siegfried Bednarek (60 Jahre) und Anna Dreier (65 Jahre).